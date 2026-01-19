Vacaciones en Mendoza: dos campings baratos para pasar el calor en el agua y acampar rodeado de bosques

Ambos campings municipales ubicados en Tupungato y Rivadavia cuentan con entradas económicas, ya sea para pasar el día o para ir a acampar rodeado de arroyos. Te contamos cómo llegar y qué podés hacer en el verano para relajarte en diferentes partes de la provincia.

Para quienes eligen pasar sus vacaciones en Mendoza sin alejarse demasiado ni gastar de más, existen alternativas ideales para combinar naturaleza, agua y descanso. En esta oportunidad nos vamos a dos departamentos de la provincia, por un lado, Tupungato y por el otro, Rivadavia. Es que ambos cuentan con campings municipales, ideales para acampar, aprovechar la pileta o el agua del río.

Camping Municipal de Tupungato: bosque, arroyos y acampe en plena naturaleza

Rodeado de una frondosa arboleda y atravesado por un arroyo, el Camping Municipal de Tupungato es uno de los espacios más frescos de la zona para combatir las altas temperaturas. El predio ofrece un entorno tranquilo, ideal para acampar, hacer caminatas, disfrutar de un picnic o compartir un asado en medio del paisaje natural.

El camping cuenta con churrasqueras, quinchos, baños, duchas y electricidad, lo que lo convierte en una opción cómoda tanto para pasar el día como para quedarse varios días acampando.

Cómo llegar al camping de Tupungato

Está ubicado en calle La Costa, en el distrito El Peral, a aproximadamente una hora del centro de Mendoza. Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 40 hasta la intersección con la Ruta Provincial 86 hacia Tupungato, luego girar por calle Alto Verde y continuar por calle La Costa hasta el ingreso.

Cuánto sale entrar al Camping Municipal de Tupungato

Las entradas se compran directamente en el lugar, de lunes a domingo de 9 a 19 horas, sin reserva previa y por orden de llegada.

Residentes de Tupungato: $2.000 por día

$2.000 por día Jubilados tupungatinos: sin costo

sin costo Visitantes: $3.000 por día

$3.000 por día Jubilados visitantes: $1.000

$1.000 Derecho de acampe (residentes): $10.000

$10.000 Derecho de acampe (no residentes): $15.000

$15.000 Niños hasta 11 años: gratis

El derecho de acampe se paga una sola vez por carpa o casilla y tiene una duración de hasta cinco días.

Desde el municipio recomiendan consultar disponibilidad previamente. Las consultas pueden realizarse al 2622 523676, por mail a infoturismo@tupungato.gov.ar o en el Informador Turístico de Av. Belgrano 1060.

Camping Municipal de Rivadavia: pileta y espacios verdes para toda la familia

Otra alternativa muy elegida durante el verano es el Camping Municipal de Rivadavia, ubicado dentro del Complejo Deportivo Municipal, un predio amplio que combina espacios verdes, juegos, instalaciones deportivas y un natatorio.

El lugar es ideal para pasar el día en familia, refrescarse en la pileta y disfrutar de una jornada al aire libre. Además, el predio es sede de eventos culturales destacados, como el festival Rivadavia Canta al País, que en 2025 se realizará del 30 de enero al 1 de febrero.

Cuánto sale la entrada al Camping Municipal de Rivadavia

Desde la Municipalidad confirmaron que ya comenzó la temporada de verano 2025 y está a pleno. Sin lugar a duda, una de las consultas que más realizan es sobre el valor de las entradas para el natatorio municipal.

Se podrá asistir de martes a viernes de 14 a 20 h y los sábados, domingos y feriados de 11:30 a 20 h. Las entradas se venden en el ingreso del natatorio y se puede pagar con efectivo o billetera virtual.

Estos son los valores:

Mayores de 12 años: $5.000.

De 5 a 12 años: $3.000.

Menores de 5 años: gratis.

Personas con discapacidad: gratis (deben presentar certificado).

Dónde está el camping municipal de Rivadavia