Vacaciones económicas en Mendoza: las 6 playas para disfrutar del verano ¿cuáles son y dónde están?

Si este verano te quedás en la provincia, Mendoza ofrece seis playas y piletas ideales para refrescarse, descansar y disfrutar del aire libre sin gastar de más. Hay opciones gratuitas, otras con servicios completos y varias a las que se puede llegar en colectivo a menos de 1 hora desde la Ciudad.

Mendoza es uno de los destinos turísticos más elegidos de Argentina por sus bodegas, la Cordillera de los Andes y la naturaleza, pero también es una gran opción para quienes deciden quedarse durante las vacaciones de verano. Para escapar del calor, existen varias playas y balnearios mendocinos que funcionan como alternativa al mar y se transforman en un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Repartidas en distintos puntos de la provincia, estas “playitas” de Mendoza combinan ríos, diques y embalses con servicios, naturaleza y precios accesibles. En esta nota te mostramos seis opciones imperdibles: tres en Luján de Cuyo, dos en San Rafael y una en Junín.

La Bajada al Río Mendoza: la playita de Luján ¿cuánto sale la entrada

Luján Playa Bajada al río es un balneario que está ubicado en el kilómetro 25 de la Ruta 82, en la localidad de Las Compuertas, camino a Cacheuta. Cuenta con un amplio espacio de estacionamiento para más de 700 vehículos, asistencia municipal permanente con un puesto fijo de enfermería, servicio de emergencia, bomberos, seguridad, defensa civil, guardavidas y baños.

Si querés llegar en micro, lo podés hacer con la Línea 705 “Expreso – Mendoza – Luján – Carrizal por Aráoz y Línea 771 “Blanco Encalada – Caracoles de Chacras – Rincón Suizo – Luján”.

Existe un sector de sombrillas y un espacio para practicar diferentes deportes. Todas estas disposiciones se complementan con una playa totalmente acondicionada para bañarse en el Río Mendoza.

Esta temporada abrirá de lunes a domingo de 9 a 21 y las entradas se pueden comprar de manera anticipada a través de www.entradaweb.com.ar o en el lugar, pero no se pueden abonar en efectivo. Las entradas cuestan: para mayores $5.000, menores de 4 a 12 años, $3.000, menores de 4 años gratis; Estacionamiento Vehículo: $2.000 y el estacionamiento de motos: $1.500.

El Carrizal: cuáles son los horarios de la playa de Luján

Por su parte, Luján Playa El Carrizal cuenta con acceso al dique, pero, a su vez, tiene tres piletas de 24, 22 y 20 metros de diámetro. Cada una de estas piscinas contiene 30 sombrillas. El balneario también tiene estacionamiento para 400 autos, un módulo de control de ingreso, baños, guardavidas y seguridad permanente. Los horarios son de lunes a domingo de 9 a 21.

También se deben adquirir las entradas de manera anticipada o en la entrada del lugar y los valores son:

Mayores: $9.000

$9.000 Menores de 8 años: $5.000

$5.000 Menores de 4 años: sin cargo

sin cargo Estacionamiento: gratis

Podés comprar las entradas acá: https://www.entradaweb.com.ar/evento/8a3b0614/step/1

Nuevos paradores en Potrerillos: Bahía Príncipe

Uno de los lugares más elegidos por los mendocinos en el verano es Potrerillos. Esta temporada 2026 se inauguraron nuevos paradores con servicios de comidas y baños.

Entre ellos, en la zona de la primera rotonda denominada Bahía Príncipe, ya está habilitado el Parador N°1. Allí se encuentra el restobar, foodtrucks y se pueden realizar actividades como kayak, rafting, cabalgatas o alquiler de cuatriciclos. Además, hay sanitarios disponibles para varones, mujeres y personas con discapacidad.

San Rafael: Costanera del Nihuil para pasar un día en familia

Ubicado en el Embalse del Nihuil, a unos 70 km de la ciudad de San Rafael, se inauguró hace algunos años, este paseo costanero cuenta con quinchitos y acceso al lago. La entrada es libre y gratuita para poder disfrutar del embalse.

Es ideal para aquellos que quieren pasar un día en familia, llevar su reposera y mate y estar junto a la vera del río.

San Rafael: la playa Los Tableros

Fue recientemente inaugurada por la Municipalidad de San Rafael. Está ubicada sobre la ruta nacional 143, a la altura del paraje “Los Tableros”, entre Jaime Prats y Real del Padre, en el histórico puente que cruza el río Atuel.

El balneario es con entrada libre y gratuita. Se puede disfrutar del agua del río en un entorno seguro y además cuenta con arena, parquizado, churrasqueras, sombrillas y estacionamiento.

Cómo llegar al camping Pinar de Junín

Pinar de Junín se encuentra al suroeste del departamento, en Ruta 62, camino a El Carrizal. Se trata de un predio de 16 hectáreas equipado con baños, proveeduría, churrasqueras, bancos y mesas. Quienes vayan a pasar un día a este lugar disfrutarán de una amplia arboleda y un espejo de agua.

En el predio se pueden practicar actividades como cabalgatas, ciclismo, canotaje y más. El mismo abre todos los días de 9 a 19.