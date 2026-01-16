Vacaciones económicas en Mendoza: el paraje en medio de la cordillera a dos horas de la Ciudad que enamora

El pueblo ubicado en Tunuyán compitió en el Best Tourism Villages. Te contamos cómo llegar y qué podés hacer en el verano para relajarte y conectar no solo con la naturaleza, sino también con la historia y la aventura.

A poco más de dos horas del centro de Mendoza, existe un rincón natural que se posiciona como una de las mejores opciones para quienes están pasando las vacaciones de verano en la provincia , aire puro y contacto directo con la cordillera de los Andes. Se trata del Paso de los Puntanos, un paraje ubicado en el Valle de Uco, muy cerca del histórico Manzano Histórico, que combina paisaje, tranquilidad y propuestas ideales para una escapada en familia.

Ubicado en el distrito de Los Chacayes, en el departamento de Tunuyán, este espacio se encuentra a solo tres kilómetros del Manzano Histórico y se destaca por su entorno natural dominado por cerros, pastizales y vegetación autóctona. El sonido constante del arroyo Grande, de aguas cristalinas, acompaña a quienes visitan este valle de suaves pendientes, pensado para el disfrute al aire libre y sin grandes exigencias físicas.

Cómo llegar al Paso de los Puntanos en Tunuyán

Desde el Gran Mendoza, el recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 40 hasta empalmar con la Ruta Provincial 86, atravesando Tupungato. Luego se continúa por la Ruta Provincial 89 hasta llegar al Manzano Histórico. Desde allí, se avanza unos tres kilómetros por la Ruta Provincial 94, un camino de tierra consolidado y transitable, hasta arribar al paraje.

El Paso de los Puntanos fue desarrollado como un área de recreación accesible tanto para turistas como para mendocinos. Es un sitio ideal para caminatas de baja dificultad, picnics, jornadas de descanso y contemplación del paisaje. Según destacan desde el sector turístico, el lugar es apto para todas las edades, lo que lo convierte en una alternativa perfecta para familias, parejas o grupos de amigos que buscan una salida distinta sin alejarse demasiado de la ciudad.

Qué hacer en Tunuyán y alrededores

De acuerdo con la Cámara de Turismo de Mendoza, entre las actividades más elegidas en el Paso de los Puntanos se encuentran el senderismo suave, la observación de aves y fauna local, la fotografía de paisajes y las jornadas recreativas a orillas del arroyo.

A pocos minutos, el Manzano Histórico suma un fuerte atractivo cultural e histórico. Allí descansó el General José de San Martín en 1823, tras cruzar la cordillera por el paso El Portillo, al finalizar la gesta libertadora. El lugar conserva espacios emblemáticos como el Monumento del Retorno del General San Martín, el Retoño del Manzano Histórico y una muestra sanmartiniana.

Además, el Museo Arqueológico de la zona permite conocer el origen de los primeros habitantes del Valle de Uco, sus costumbres y formas de vida. El predio también cuenta con áreas recreativas, plaza de juegos, paseo de artesanos y propuestas de turismo de naturaleza y aventura, como cabalgatas, senderismo guiado, parapente y opciones gastronómicas regionales.