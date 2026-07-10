Vacaciones de invierno en Mendoza: la escapada a 15 minutos de la Ciudad donde podés hacer una caminata y descubrir una cascada

A pocos kilómetros del centro mendocino existe un rincón ideal para disfrutar de la naturaleza sin gastar de más y pasar un lindo día en familia. Ofrece senderos, vistas panorámicas, recorridos guiados y una cascada.

No hace falta recorrer cientos de kilómetros ni gastar una fortuna para disfrutar de las vacaciones de invierno en Mendoza. A tan solo 15 minutos del microcentro existe un destino perfecto para quienes buscan desconectarse de la rutina, caminar entre paisajes naturales y conocer uno de los sitios con mayor riqueza geológica de la provincia. Se trata de la Reserva Natural Divisadero Largo, un área protegida ubicada sobre la Ruta Provincial 99 que combina senderismo, historia, paleontología y una sorprendente cascada natural, una excelente alternativa para hacer una escapada en familia o con amigos.

Dónde queda Divisadero Largo y por qué es uno de los mejores paseos cerca de Mendoza

La Reserva Natural Divisadero Largo se encuentra a apenas 8 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, dentro del tradicional Circuito Papagayos.

Con una superficie cercana a las 500 hectáreas, el área protegida forma parte del ecosistema del piedemonte mendocino y resguarda un importante patrimonio natural, geológico e histórico que puede recorrerse mediante senderos especialmente preparados para los visitantes.

Desde algunos de sus puntos más altos, como el Cerro Divisadero, ubicado a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, es posible obtener una vista panorámica privilegiada de la capital mendocina y de toda la precordillera.

Qué se puede hacer en la Reserva Divisadero Largo

Uno de los principales atractivos del lugar son sus senderos de trekking, que presentan diferentes niveles de dificultad. Quienes buscan un paseo tranquilo pueden optar por recorridos cortos y de baja exigencia, ideales para realizar con chicos o personas sin experiencia en montaña.

En cambio, los amantes del trekking encontrarán circuitos más extensos que permiten internarse en el paisaje del piedemonte y llegar hasta distintos puntos panorámicos, entre ellos una cascada natural, uno de los rincones más fotografiados de la reserva.

Durante el recorrido también pueden observarse antiguas formaciones rocosas, quebradas y paisajes que conservan gran parte de la flora y fauna característica de Mendoza.

La reserva ofrece propuestas para visitantes de todas las edades. Entre las principales actividades se destacan:

Senderismo por circuitos de distinta dificultad.

por circuitos de distinta dificultad. Caminatas guiadas con interpretación ambiental.

con interpretación ambiental. Observación de flora y fauna del piedemonte mendocino .

. Recorridos geológicos y paleontológicos.

Fotografía de paisajes naturales.

Visitas a la cascada y miradores panorámicos.

Un viaje por más de 200 millones de años de historia

Además de su atractivo turístico, Divisadero Largo es considerado uno de los sitios geológicos más importantes de Mendoza.

Declarada Área Natural Protegida en 1983, la reserva permite recorrer formaciones que revelan más de 200 millones de años de historia, cuando gran parte del territorio estaba cubierto por antiguos mares.

En distintos sectores pueden apreciarse restos fósiles, antiguos afloramientos rocosos y evidencias de explotaciones mineras históricas, además de vestigios de antiguos asentamientos humanos.

Las personas interesadas pueden consultar, los horarios de ingreso, las actividades habilitadas, los requisitos de acceso y gestionar las reservas a través del portal oficial de Áreas Naturales Protegidas: https://actividadesanp.mendoza.gov.ar/anp/dashboard.