UPD en Mendoza: la DGE lanzó un protocolo obligatorio y los padres deberán firmar un acta de compromiso

De cara al inicio del ciclo lectivo, la DGE presentó el dispositivo “UPD 360. Antes, durante y después”, que establece pautas de prevención para el Último Primer Día (UPD). Las familias deberán firmar un acta de corresponsabilidad y se fijaron criterios ante casos de consumo de alcohol por parte de los alumnos.

A días del comienzo de clases en Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó un nuevo protocolo para regular el UPD (Último Primer Día), el tradicional festejo de los estudiantes que inician su último año del secundario. La iniciativa, denominada “UPD 360. Antes, durante y después”, será obligatoria para todas las escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada.

La medida apunta a reforzar la prevención frente a situaciones de descontrol, especialmente vinculadas al consumo de alcohol en menores, y a consolidar la corresponsabilidad entre familia e institución educativa.

Acta obligatoria y responsabilidad de las familias

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que los padres o tutores deberán firmar un acta de compromiso, en la que asumirán la responsabilidad de supervisar a sus hijos durante la celebración y garantizar que no consuman alcohol ni otras sustancias.

Según detalló la DGE, el documento confirma los acuerdos construidos entre la escuela y la familia respecto del cuidado de los estudiantes durante la noche previa y su ingreso al establecimiento. Además, deja en claro que el UPD no es una actividad organizada por la escuela, ya que se realiza fuera del ámbito institucional.

Desde el gobierno escolar remarcaron que el objetivo no es prohibir la celebración ni criminalizar a los adolescentes, sino acompañar un ritual que forma parte de la cultura estudiantil, estableciendo límites claros en función de la normativa vigente.

Cómo funcionará el protocolo “UPD 360”

El dispositivo se estructura en tres etapas: Antes, Durante y Después.

Las escuelas deberán generar espacios de diálogo con las familias y los estudiantes. Se enviará una comunicación oficial y una guía orientadora para promover conversaciones en el hogar sobre riesgos, cuidados y organización del festejo.

El día del UPD, las instituciones aplicarán un protocolo específico. Si un alumno se presenta con signos evidentes de intoxicación o consumo de sustancias, no podrá ingresar al aula. Será asistido para preservar su salud y se convocará de inmediato a un adulto responsable para que lo retire.

En caso de que la familia no concurra, se podrán aplicar medidas contempladas en la normativa vigente. La DGE recordó que el expendio y consumo de alcohol en menores está prohibido por ley nacional y provincial.

Después, se prevé un seguimiento institucional y la activación de dispositivos de acompañamiento si fuera necesario, en articulación con otras áreas del Estado.

Qué es el UPD, último primer día

El Último Primer Día (UPD) se consolidó en los últimos años como una tradición entre los alumnos de quinto y sexto año. Consiste en organizar una fiesta la noche previa al inicio de clases y llegar juntos al establecimiento para comenzar el ciclo lectivo.

Si bien para muchos jóvenes representa un momento de pertenencia y cierre de etapa, también ha estado marcado por episodios de excesos y situaciones de riesgo. En algunos casos, hubo estudiantes internados por intoxicación alcohólica y eventos suspendidos por falta de habilitación.