Una vivienda quedó destruida tras un incendio seguido de explosión en guaymallén

Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda ubicada en la intersección de calle Junín y Las Heras, en el departamento de Guaymallén. El hecho generó alarma en la zona por el riesgo de propagación hacia casas vecinas y la arboleda cercana.

El siniestro se reportó alrededor de las 13:44, cuando un llamado a la línea de Emergencias 911 alertó sobre un domicilio que se estaba prendiendo fuego y en el que se había escuchado una explosión inicial. De inmediato, personal policial y dotaciones de Bomberos Voluntarios junto al Cuartel Central se desplazaron hasta el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que la vivienda, se encontraba afectada en su totalidad, con cinco ambientes consumidos por las llamas. Según las primeras pericias, el fuego se habría iniciado en el garaje, aparentemente por un cigarrillo encendido y la acumulación de basura en el sector.

Afortunadamente, no había personas en el interior de la casa al momento del incendio, por lo que no se registraron víctimas fatales ni heridos entre los ocupantes. Sin embargo, una bombera voluntaria sufrió quemaduras leves en la mano derecha durante las tareas de sofocación y fue asistida en el lugar.

El operativo demandó un intenso trabajo de los bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia viviendas colindantes. La magnitud del siniestro obligó a cortar el tránsito en la zona y desplegar varias unidades de emergencia.

La Fiscalía N°1, a cargo de la doctora Noelia Fernández, dispuso las directivas correspondientes para avanzar en la investigación. Se busca determinar con precisión las causas que originaron el incendio y confirmar si la vivienda se encontraba en estado de abandono.