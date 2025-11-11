Una pelea entre indigentes terminó con una vivienda en llamas y una mujer herida en pleno centro de Mendoza

Un violento enfrentamiento entre indigentes casi terminó en tragedia este martes por la tarde en la Ciudad de Mendoza, cuando una vivienda deshabitada se incendió tras una pelea en la Cuarta Sección.

El siniestro se originó en una casa ubicada sobre las calles Salta y Ayacucho, cuando, según informaron fuentes policiales, dos personas en situación de calle, comenzaron una violenta discusión que terminó con el incendio del lugar. La vivienda, abandonada desde hace tiempo, había sido usurpada por indigentes, lo que generó una rápida intervención de los servicios de emergencia ante el peligro de propagación de las llamas.

Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y una unidad del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza, que trabajaron de manera coordinada en tareas de abastecimiento de agua, control y enfriamiento del foco ígneo.

Según confirmaron las autoridades, una mujer de 33 años sufrió quemaduras leves en sus piernas y fue asistida por personal médico en el lugar. La víctima habría denunciado que intentaron prender fuego la vivienda con ella adentro, hecho que está siendo investigado por la justicia provincial.

Por el episodio, dos personas fueron aprehendidas, quienes serían hermanos de la víctima, según los primeros reportes policiales.

El fuego fue finalmente sofocado sin riesgo de expansión a otras propiedades, aunque las pérdidas materiales dentro de la vivienda fueron totales. Defensa Civil y Policía Científica trabajaron en el sitio para determinar las causas y responsabilidades del hecho.