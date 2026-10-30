Una nena de 5 años quedó en grave estado tras un choque entre una moto y un colectivo en Tupungato

La pequeña viajaba como acompañante en una motocicleta que impactó contra la parte trasera de un colectivo de la línea Mitre. Fue trasladada al hospital local con riesgo de vida.

Una nena de 5 años resultó gravemente herida este viernes al protagonizar un accidente vial entre una motocicleta y un colectivo de la línea Mitre en Tupungato.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12.45 en callejón Blanco, entre el barrio Progreso y calle Iriarte, en el departamento del Valle de Uco.

Según las primeras actuaciones policiales, ambos vehículos circulaban por callejón Blanco de este a oeste. El conductor del colectivo detuvo la marcha al advertir la presencia de maquinaria que realizaba trabajos en la zona.

En ese momento, la motocicleta Motomel Blitz de 110 cc que circulaba detrás impactó contra la parte trasera del transporte público.

La niña fue trasladada al hospital con riesgo de vida

Como consecuencia del impacto, la pequeña de 5 años que viajaba como acompañante en la motocicleta sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada al nosocomio local con riesgo de vida.

Por disposición del ayudante fiscal en turno, el conductor del colectivo fue trasladado a la Comisaría 20, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.