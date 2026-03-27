Una mujer debió ser internada tras un grave accidente en la Sexta Sección

El siniestro se produjo en la intersección de Paso de Los Andes y Roque Sáenz Peña, en la Sexta Sección. Testigos indicaron que los semáforos no funcionaban en ese momento, lo que habría generado confusión en la circulación.

Un fuerte accidente vial se registró en horas de la mañana en la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza. El siniestro involucró a dos vehículos y dejó como consecuencia a una mujer hospitalizada con heridas de consideración.

De acuerdo con la información oficial, los automóviles implicados fueron una SUV Honda, conducida por una mujer que viajaba junto a sus hijos, y un Ford Ka, manejado por otra mujer. El impacto se produjo cuando la SUV embistió al Ford Ka en uno de sus laterales, provocando daños materiales y lesiones en la conductora de este último.

La mujer que conducía el Ford Ka fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde permanece internada. En tanto, la conductora de la SUV y los menores que la acompañaban no sufrieron heridas graves, aunque recibieron asistencia médica preventiva en el lugar.

Vecinos y testigos señalaron que los semáforos de la esquina no estaban en funcionamiento al momento del choque. Esta situación habría generado confusión en el tránsito y derivado en la colisión.

La intersección de Paso de Los Andes y Roque Sáenz Peña es una de las más transitadas de la Sexta Sección, especialmente en horarios de la mañana. La falta de señalización en un punto de estas características incrementa el riesgo de accidentes y preocupa a los residentes de la zona.

Las autoridades policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro y establecer responsabilidades. Se espera además un parte médico oficial que confirme la evolución de la mujer internada.