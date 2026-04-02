Una mujer de 30 años fue embestida por un camión en el Acceso Sur: investigan si fue un intento de suicidio

Grave accidente en Ruta 40 y Azcuénaga: una mujer de 30 años fue atropellada por un camión y sufrió un traumatismo de cráneo. Testigos aseguran que se lanzó repentinamente a la calzada y se investiga si se trató de un intento por quitarse la vida.

Una mujer de 30 años resultó gravemente herida tras ser embestida por un camión en la mañana de este jueves en la intersección de Ruta 40 y Azcuénaga. El hecho ocurrió alrededor de las 08:20 y es materia de investigación, ya que no se descarta que haya sido un intento de suicidio.

De acuerdo con la información policial, el vehículo involucrado es un camión modelo CL120, conducido por un hombre identificado como A. S., quien al momento del accidente presentaba 0,00 g/L de alcohol en sangre.

Según el relato de testigos, la mujer caminaba por la zona y, de manera repentina, ingresó corriendo a la calzada. En ese momento fue impactada por el camión, que circulaba por Ruta 40 en dirección norte, mientras ella cruzaba de este a oeste.

Producto del impacto, la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento, sin lograr recuperarse en el lugar. Fue asistida por personal de emergencias y trasladada de urgencia al Hospital Central.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si se trató de un accidente o de una acción intencional.