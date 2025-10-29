Una importante cadena de supermercados cerró sucursales en Mendoza y otras provincias

La crisis del consumo sigue golpeando fuerte: Cencosud cerró sucursales de supermercados en Mendoza, Buenos Aires, San Juan y Catamarca. Los gremios reclaman la reubicación de los trabajadores. Desde el CEC exigieron la reubicación de los empleados para que no pierdan su trabajo.

La crisis del consumo sigue impactando con fuerza en el comercio minorista argentino. En los últimos días, una importante cadena de supermercados del grupo Cencosud decidió cerrar varias sucursales de Vea en distintas provincias, entre ellas Mendoza, Buenos Aires, Catamarca y San Juan, en el marco de un proceso de reestructuración empresarial. Según fuentes del sector, muchos trabajadores perdieron su puesto de trabajo, mientras que otros fueron reubicados.

En el caso de Mendoza, el Centro de Empleados de Comercio (CEC) confirmó el cierre de un supermercado Vea ubicado sobre el Carril Godoy Cruz, a pocos metros de Mitre, en la zona de San José. Según trascendió, el local empleaba a unos 14 trabajadores, y el cierre fue sorpresivo, lo que generó reclamos por parte del gremio para garantizar la reubicación del personal y evitar despidos.

Desde el sindicato solicitaron la intervención de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Gobierno para asegurar que los empleados sean trasladados a otras sucursales del grupo y que se respeten los derechos laborales e indemnizatorios.

Vea cerró sucursales en varias provincias de Argentina

El cierre de la sucursal en Mendoza se suma a otros que la empresa ya ejecutó en otras provincias de Argentina. Según confirmaron desde el gremio, la empresa cerró Vea en San Martín (Catamarca), Moreno y Castelar (Buenos Aires), y Villa Krause (San Juan) y hay fuertes rumores de que le seguirá el supermercado del centro comercial Portal Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

En total, se estima que más de 100 empleados fueron afectados, entre retiros voluntarios, indemnizaciones y reubicaciones internas.

En el supermercado Vea de Villa Krause, ubicado en Rawson, 17 trabajadores fueron notificados del retiro voluntario, aunque no todos aceptaron la propuesta. Situaciones similares se registraron en las sucursales de Castelar y Moreno, donde algunos empleados fueron reubicados y otros perdieron su fuente laboral.

En Mendoza, desde el CEC apuntaron que algunos trabajadores de la sucursal 181 de Vea manifestaron que “no desean continuar con la relación laboral, siempre que se respeten sus derechos indemnizatorios correspondientes”, pero que tuvieron que intervenir para que el resto de las personas que trabajaban en el lugar sean reubicados.

Fuentes del sector indicaron que esta medida forma parte de una reestructuración general del grupo Cencosud, que busca reducir costos ante la caída del consumo, el aumento de los servicios y alquileres, y los cambios en los hábitos de compra.

Además, trascendió que el conglomerado chileno-argentino estaría analizando una eventual adquisición de los activos de Carrefour en Argentina, motivo por el cual busca ajustar su red de locales antes de avanzar con nuevas operaciones. Sin embargo, en los últimos días se conoció que Cencosud decidió bajarse de la operación.