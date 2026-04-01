Una heladería mendocina regalará helados para los niños en Pascuas

Se trata de una cadena mendocina que anunció a través de sus redes sociales que en la previa del domingo de Pascuas realizará una campaña para que los niños puedan pasar por un regalo y pintar un dibujo.

A tan solo un par de días de Pascuas, una reconocida heladería de Mendoza decidió realizar una campaña especial y llena de dulzura. Es que, según anunció en sus redes sociales, regalará helados a todos los niños que se sumen a pintar un dibujo en alusión a la fecha.

Se trata de la Heladería 5/25, quien confirmó que este jueves 2 de abril, unos días antes del domingo de pascuas entregará helados gratis a los niños y niñas que se acerquen al local a pintar un dibujo de un huevo.

Según precisaron desde la heladería, la entrega se realizará este jueves de 9 a 20 en la sede ubicada en la calle Lisandro Moyano al 45 en el departamento de Las Heras.

Tendrán un stock limitado de 400 helados y entregarán uno solo por niño de hasta 12 años de edad. La iniciativa es hasta entregar esa cantidad de stock.

No es la primera vez que la heladería realiza este tipo de iniciativas. Es que a finales del 2025 lanzaron “Dulce Navidad”, e invitaron a que los niños pintarán un dibujo para dejárselo a Papá Noel y se llevaban también un heladito de regalo. Y también hace poco, con el inicio de las clases lanzaron una campaña similar destinada a estudiantes y docentes que se acercaron con sus uniformes escolares.

“Es una forma darles algo a los niños. Vamos a tener eventos permanentemente que siempre compartimos en nuestras redes sociales”, indicaron desde la heladeria.