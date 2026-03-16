Una camioneta desbarrancó y volcó un motorhome en Alta Montaña

Un accidente múltiple en la Ruta Nacional 7, entre Polvaredas y Punta de Vacas, dejó como saldo un importante número de lesionados aunque ninguno de gravedad.

La Ruta Nacional 7, principal corredor internacional hacia Chile, fue escenario de un nuevo accidente en plena alta montaña. El siniestro se produjo en la tarde del domingo en el kilómetro 1194, en la zona de Arroyo Negro, y obligó a un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y personal sanitario.

Según los primeros datos, una camioneta desbarrancó en un sector de la ruta y su conductor debió ser asistido en el lugar. Posteriormente fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica, aunque las lesiones no serían de gravedad.

En paralelo, un motorhome volcó sobre la calzada. En el vehículo viajaban ciudadanos alemanes que sufrieron heridas leves. Fueron atendidos por personal de emergencia y aguardaban la llegada de otra ambulancia para completar el traslado.

El tercer vehículo involucrado fue un camión de carga que transportaba aceite vegetal. El impacto provocó que el contenedor se desprendiera del semirremolque, generando complicaciones adicionales en la circulación y obligando a un operativo de limpieza en la zona.

La Policía de Mendoza y la Gendarmería Nacional Argentina acudieron rápidamente al lugar. Mientras la policía trabajaba en la asistencia y el relevamiento de los hechos, gendarmería reguló el tránsito, que quedó reducido a una sola vía de circulación.

La ruta permaneció con tránsito restringido durante varias horas, mientras se desarrollaban las tareas de rescate y se investigaba la mecánica del accidente. Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución, especialmente en sectores de alta montaña donde las condiciones climáticas y geográficas suelen complicar la conducción.