Un voto para… cómo será elegida la nueva Reina de la Vendimia

La elección de la nueva soberana se realizará con un sistema de boleta única y un total de 300 votos distribuidos entre público, autoridades y representantes institucionales. El proceso busca garantizar transparencia y participación en el tradicional Teatro Griego Frank Romero Day, durante el Acto Central de la fiesta.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se prepara para coronar a su nueva soberana bajo un esquema de votación que ya se aplicó en ediciones anteriores. La modalidad será con boleta única, en la que estarán incluidas las 18 candidatas departamentales, y cada elector deberá marcar con una cruz a su favorita.

El sistema contempla 300 sufragios repartidos entre distintos sectores: público presente en el teatro, los 18 intendentes de Mendoza, las comisiones de ex reinas y virreinas nacionales, representantes de medios acreditados y el director del Acto Central, Pablo Perri, quien también emitirá su voto.

En el caso del público, la selección se realizará mediante sorteo de números de asiento y sectores del teatro, sin relación con la terminación del DNI. Los espacios habilitados serán Malbec, Cabernet, Tempranillo, Bonarda, Chardonnay y Torrontés, con una distribución proporcional a la cantidad de asistentes.

La asignación quedó definida de la siguiente manera: Tempranillo (67), Bonarda (54), Malbec (53), Chardonnay (40), Torrontés (11) y Cabernet (11). Los números sorteados se anunciarán en las pantallas del predio antes del inicio del espectáculo, y las personas seleccionadas recibirán la urna directamente en su ubicación para emitir el voto.

La Corenave (Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia) y la Covinave (Comisión de Virreinas Nacionales) tendrán 15 votos cada una, mientras que los medios acreditados contarán con otros 15 sufragios, asignados por sorteo. “La participación de distintos sectores fortalece la legitimidad de la elección y refleja la diversidad de voces que integran la fiesta”, señalaron desde la organización.

El voto no será obligatorio y, en caso de que la persona sorteada sea menor de 18 años, podrá ceder su lugar a un adulto acompañante. Por su parte, los intendentes, las comisiones, el director del Acto Central y los representantes de prensa emitirán su sufragio en los tótems dispuestos en el ingreso al teatro.

Con este sistema, la Fiesta Nacional de la Vendimia busca consolidar un proceso participativo y transparente, reforzando el carácter cultural y patrimonial de una celebración que cada año convoca a miles de mendocinos y turistas en el Teatro Griego Frank Romero Day.