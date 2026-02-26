Un técnico se descompensó y murió en el Teatro Griego Frank Romero Day

Un técnico murió este jueves por la noche tras descompensarse mientras trabajaba en el Teatro Griego Frank Romero Day, en la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Un joven trabajador falleció este jueves por la noche tras descompensarse mientras realizaba tareas en el Teatro Griego Frank Romero Day, en la Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió en la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, cuando el predio ya se encuentra en plena etapa de armado y preparación.

De acuerdo con la primera información oficial, el episodio se produjo cerca de las 20, cuando el técnico estaba desarrollando labores en altura con arnés de seguridad. En ese momento, perdió la conciencia de manera repentina, por causas que aún se intentan determinar.

En el lugar se encontraba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que intervino de inmediato. El trabajador fue asistido en el predio y trasladado de urgencia al Hospital Español.

Durante la asistencia, los profesionales de la salud le practicaron Reanimación Cardiopulmonar (RCP) tanto en el lugar como durante el traslado. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció minutos después de ingresar al centro asistencial.

Noticia en desarrollo.