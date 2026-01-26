Un niño de 13 años está grave tras caer en una acequia durante la tormenta: piden cadena de oración

La tormenta que afectó a Mendoza durante el fin de semana dejó una situación de extrema gravedad en Godoy Cruz, donde un adolescente de 13 años cayó a una acequia y fue arrastrado por el fuerte caudal de agua. Según informaron, el joven se encuentra en estado crítico y está internado en el Hospital Notti. Vecinos y familiares pidieron una cadena de oración y descartaron que el chico se hubiera tirado al agua para rescatar a un hermano.

El hecho ocurrió en la zona de Einstein y Chuquisaca, cuando, según relataron vecinos y familiares, el menor resbaló producto de la calle mojada y cayó al canal. Las versiones que indicaban que el adolescente había intentado rescatar a otra persona fueron descartadas por el entorno cercano.

Tras varios llamados a la línea de emergencias, se montó un operativo en el que participaron personal policial, bomberos y equipos de salud. Sin embargo, antes de la llegada de los servicios oficiales, vecinos del barrio intervinieron de inmediato, rompieron parte de un puente y lograron sacar al menor del agua.

Una vez fuera de la acequia, comenzaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que luego continuaron los profesionales de la salud. Gracias a estas tareas, el adolescente recuperó signos vitales en el lugar, tras permanecer aproximadamente 20 minutos bajo el agua.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión. Desde el centro asistencial informaron que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica.

En diálogo con Noticiero 9, vecinos de la zona expresaron su preocupación por la demora en la llegada de la ambulancia y destacaron el rol clave de la comunidad en el rescate. “Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos; es muy triste que una ambulancia no llegue a tiempo. La desesperación de uno que no sabe qué hacer”.

“Fueron los vecinos los que lo pudimos sacar”, señaló uno de los vecinos totalmente conmocionada y aseguró que el niño estaba cruzando la calle cuando, debido al caudal del agua que bajaba, se resbaló y cayó. Además, remarcaron la peligrosidad de las acequias durante las lluvias intensas, un riesgo recurrente cada vez que se registran tormentas fuertes en la provincia.

Mientras tanto, familiares y amigos del adolescente solicitaron a la comunidad acompañar con una cadena de oración, a la espera de una evolución favorable de su estado de salud.