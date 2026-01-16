Un mendocino lucha por su vida en Punta Cana tras una grave infección y su familia pide ayuda para afrontar los costos médicos

Un bailarín mendocino de 30 años permanece internado en terapia intensiva en Punta Cana tras sufrir una grave infección respiratoria que derivó en un colapso pulmonar. Con el seguro médico agotado y costos diarios millonarios, su familia lanzó una campaña solidaria para poder sostener el tratamiento.

Un joven mendocino atraviesa un momento crítico de salud en Punta Cana, República Dominicana, donde reside y trabaja desde hace tres años. Se trata de Leonardo Sáez, un bailarín de 30 años, oriundo de San Rafael, que permanece internado en terapia intensiva tras sufrir una severa infección respiratoria que derivó en un colapso pulmonar. Ante los altísimos costos médicos en el exterior, su familia lanzó una campaña solidaria para poder sostener el tratamiento.

Según relataron sus hermanos, todo comenzó a mediados de diciembre con un cuadro que parecía una simple faringitis, que fue tratada de manera incorrecta. Con el correr de los días, el estado de Leo empeoró y los estudios médicos confirmaron la presencia del hongo Aspergillus, una infección grave que comprometió seriamente sus pulmones y vías respiratorias.

El bailarín fue internado de urgencia luego de sufrir un colapso pulmonar mientras se presentaba por sus propios medios en una guardia médica. Desde entonces, permanece intubado y con asistencia respiratoria, bajo monitoreo constante. Incluso, durante la internación sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que agravó aún más el panorama.

Si bien Leonardo contaba con seguro médico, la cobertura se agotó rápidamente debido a las consultas previas y a la complejidad del cuadro. Actualmente, los gastos superan los 3 millones de pesos por día, una cifra imposible de afrontar para su familia sin ayuda externa.

Leonardo Sáez es conocido en el ambiente artístico mendocino por haber integrado el elenco de distintas Fiestas Nacionales de la Vendimia. Hace tres años decidió emigrar para cumplir su sueño y se estableció en Punta Cana, donde logró trabajar de forma estable como bailarín. Hoy, esa experiencia en el exterior se transformó en una situación desesperante.

Gracias a la solidaridad de familiares, amigos y vecinos, sus padres pudieron viajar de urgencia para acompañarlo. En paralelo, se evalúan alternativas como un avión sanitario y gestiones con la Embajada Argentina, aunque por el momento su traslado resulta de alto riesgo.

Cómo colaborar con Leonardo Sáez

La familia inició una colecta solidaria para cubrir los gastos de internación y tratamiento. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de los siguientes datos:

Alias: sofiasol.saez o lux.olguin

Titular: Sofía Sol Sáez

Redes sociales: Instagram @leosaez.ayudemos

“Cada aporte nos permite ganar tiempo y mantener a Leo con vida hasta que pueda mejorar”, expresaron sus familiares, quienes destacaron el acompañamiento recibido desde San Rafael, Mendoza, y distintos puntos del país.