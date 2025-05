Un lodge de Mendoza fue elegido entre los mejores hoteles del mundo: cómo es y cuánto sale pasar la noche

Rosell Boher Lodge, ubicado en Luján de Cuyo, fue distinguido por la plataforma Tripadvisor y se posicionó entre los mejores alojamientos del planeta. Mendoza consolida su lugar como destino turístico de lujo.

Mendoza vuelve a destacarse como destino turístico de clase mundial. En esta ocasión, uno de sus alojamientos más exclusivos, ubicado en Luján de Cuyo, fue reconocido en los prestigiosos Traveller’s Choice Awards Best of the Best 2025, otorgados por la plataforma internacional Tripadvisor.

El galardón fue para Rosell Boher Lodge, un hotel boutique rodeado de viñedos en la zona de Alto Agrelo, que logró ubicarse entre el 10% de los mejores alojamientos del planeta gracias a las excelentes valoraciones de los viajeros. Esta es la segunda vez que el establecimiento logra entrar en esta selecta lista, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los referentes del turismo de lujo en Mendoza.

La edición número 25 de los Traveller’s Choice Awards también reconoció a otros destinos y alojamientos de Argentina. Buenos Aires fue destacada como uno de los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo, mientras que hoteles como Fierro Hotel (Buenos Aires), Palladio Hotel (Buenos Aires), Los Pinos Resort (Termas de Río Hondo), Bolacua Hotel de Campo (Gualeguaychú), Ruca Lemu (Chascomús) y Cabañas Bosque Dormido (Bariloche) también lograron posicionarse entre los favoritos de Sudamérica en diferentes categorías como Luxury, All-Inclusive y B&Bs and Inns.

¿Dónde queda y cuánto sale la noche en Rosell Boher Lodge?

Rosell Boher Lodge se encuentra a solo 45 kilómetros de la Ciudad de Mendoza y cuenta con 40 hectáreas de viñedos propios, un spa de montaña, una guest house con master suite y 11 villas privadas con cava subterránea, hogar, jacuzzi y fogón individual en cada terraza. Además, fue calificado como el mejor entre los hoteles pequeños de la Tierra del Malbec.

El Lodge cuenta con un Guest House con una Master Suite de lujo, y 11 Villas Privadas con jacuzzi y fogón en sus terrazas.

Según apuntan en su página web, el desarrollo enoturístico tiene como objetivo priorizar el paisaje. “Por eso ideamos pequeños edificios cuya arquitectura se mimetiza con la vista de la Cordillera de los Andes. Como una continuidad del entorno, se suceden las tramas de viñas, el paisajismo y aquellos lugares de contemplación y de encuentro”, enfatizan.

Hospedarse en el lugar cuesta aproximadamente $700 dólares por noche para dos adultos, el hospedaje incluye el desayuno y el uso de las instalaciones.