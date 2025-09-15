Un joven hindú de 27 años chocó con su moto en Uspallata: sufrió múltiples fracturas y está internado

Un motociclista de 27 años resultó con fracturas graves tras impactar contra un camión en la Ruta 7, en Uspallata. El siniestro ocurrió en la Curva del Soldado y la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Luján.

Un motociclista de nacionalidad hindú, de 27 años, resultó gravemente herido este lunes por la mañana tras protagonizar un accidente vial en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1120, en la zona conocida como Curva del Soldado, en Uspallata.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:00, cuando el conductor de una motocicleta Honda XR 250 perdió el equilibrio al tomar la curva e impactó contra el lateral izquierdo de la cabina de un camión Scania R450, que transportaba carne vacuna y circulaba en dirección a Chile. El vehículo mayor era conducido por un ciudadano brasileño.

Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió politraumatismos graves, incluyendo fractura expuesta de tibia, peroné y fémur. Fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que brindó las primeras atenciones médicas.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía Vial, Turística, Científica y Gendarmería Nacional, quienes realizaron cortes preventivos en la ruta para facilitar el trabajo de los peritos y garantizar la seguridad en la zona.

La investigación quedó a cargo de Humberto Panelli, de la Oficina Fiscal de Luján, quien ordenó la realización de los procedimientos correspondientes: inspección ocular, croquis del lugar, individualización del acompañante del motociclista, secuestro de la moto involucrada, citación de la víctima y la aprehensión del conductor del camión.

El hecho se encuentra bajo análisis judicial para determinar las responsabilidades en el siniestro.