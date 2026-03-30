Un joven fue mordido por una yarará en Alta Montaña y debió ser trasladado de urgencia

El hombre fue llevado de urgencia al Hospital Lencinas, donde recibió el suero antiofídico para neutralizar el veneno de la serpiente. El reptil fue capturado y entregado junto al paciente, lo que permitió a los médicos identificar la especie y aplicar el tratamiento adecuado

Un joven de 26 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Lencinas luego de sufrir la mordedura de una yarará en Alta Montaña. El hecho ocurrió en la zona de Polvaredas y generó un operativo inmediato para que el paciente recibiera el suero antiofídico, clave para neutralizar el veneno.

Las autoridades sanitarias recordaron que la mordedura de una yarará puede provocar síntomas graves y que la identificación del animal es fundamental para definir el tipo de suero necesario. Por eso, siempre que sea posible, se recomienda capturar al reptil con seguridad y entregarlo en el hospital.

Síntomas y pasos a seguir ante una mordedura

Los especialistas explican que una mordedura de serpiente venenosa suele dejar dos marcas visibles en la piel, correspondientes a los colmillos. Los síntomas más frecuentes incluyen:

dolor intenso

hinchazón rápida

sangrado

náuseas

mareos

En casos graves:

dificultad para respirar

alteraciones en la coagulación.

Ante un ataque, se aconseja:

mantener la calma

inmovilizar la zona afectada

trasladar al paciente de inmediato a un centro de salud.

No se debe cortar la herida ni intentar succionar el veneno

Capturar al reptil, siempre con precaución, puede ser determinante para que los médicos apliquen el tratamiento correcto.

Fuentes sanitarias confirmaron que el joven permanece bajo observación médica y que la rápida atención fue determinante para evitar complicaciones mayores. La mordedura de una yarará puede provocar efectos graves si no se trata en tiempo y forma, por lo que la intervención inmediata resultó vital.

La zona de Alta Montaña es conocida por la presencia de reptiles venenosos, lo que obliga a extremar precauciones en excursiones, caminatas y actividades de turismo. Especialistas recomiendan estar atentos al entorno y evitar el contacto directo con animales silvestres.