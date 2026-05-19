Un jardín de Junín lleva el nombre de la docente jubilada presuntamente asesinada por su hijo: “la recordamos con mucho cariño”

La muerte de Margarita Iris Gutiérrez, una querida docente jubilada de Junín, conmociona a toda Mendoza. La mujer de 74 años fue hallada sin vida en su vivienda y la investigación dio un giro en las últimas horas: la causa pasó de averiguación de muerte a femicidio y uno de sus hijos quedó detenido.

La muerte de Margarita Iris Gutiérrez, una reconocida docente jubilada de Junín, generó un fuerte impacto en toda la comunidad educativa mendocina. La mujer de 74 años fue encontrada sin vida en su casa y la investigación dio un giro dramático en las últimas horas: la causa fue recaratulada como “homicidio agravado por femicidio” y la Justicia ordenó la detención de una persona de su círculo íntimo, que sería uno de sus hijos. La víctima era ampliamente querida en el departamento del Este provincial, donde incluso un jardín de infantes lleva su nombre en reconocimiento a su extensa trayectoria educativa.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del martes en una vivienda ubicada sobre calle Isaac Estrella, en Junín. Según informaron fuentes judiciales, personal policial que realizaba patrullajes preventivos ingresó al domicilio cerca de las 7.26 y encontró el cuerpo de la mujer.

En un primer momento, la causa fue investigada como una averiguación de muerte. Sin embargo, con el avance de las pericias y la recolección de pruebas, la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín modificó la carátula a femicidio.

Los investigadores descartaron inicialmente la hipótesis de robo, ya que no se detectaron faltantes importantes en la vivienda. Además, sospechan que la escena podría haber sido alterada para simular un hecho de inseguridad.

La investigación apunta al entorno familiar

Con el correr de las horas, la causa sumó un dato clave: la detención de una persona cercana a la víctima. De acuerdo a las primeras informaciones, el principal sospechoso sería uno de los hijos de Margarita Gutiérrez.

La Justicia también analiza imágenes de cámaras de seguridad de la zona y busca rastros y huellas en distintos objetos secuestrados dentro de la propiedad.

Mientras tanto, efectivos de Policía Científica, Investigaciones y Bomberos continuaron trabajando en la vivienda para intentar reconstruir qué ocurrió en las horas previas al crimen.

El jardín de infantes que homenajea a Margarita Gutiérrez

La noticia golpeó especialmente a la comunidad educativa de Junín, donde la docente dejó una profunda huella. Un jardín de infantes del departamento lleva su nombre, ya que fue su primera directora.

María Elena Dávila, actual directora de la institución, recordó a la mujer con emoción y destacó el cariño que despertaba entre colegas, alumnos y familias.

“Era una persona muy dulce y muy cercana a los chicos. Siempre estaba presente para las fechas especiales y llevaba regalos o compartía momentos con los alumnos”, expresó. Además, remarcó que la docente tuvo una extensa trayectoria en la educación pública y que muchos padres actuales fueron alumnos suyos durante años en escuelas del departamento.

La muerte de la docente jubilada generó una profunda conmoción entre vecinos y docentes del Este mendocino, donde era reconocida por su compromiso con la educación y su cercanía con la comunidad.

Desde el entorno educativo aseguraron que será recordada “con muchísimo cariño” por generaciones de alumnos y familias que pasaron por las aulas donde trabajó durante décadas.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando bajo estricta reserva judicial y no se descarta que pueda haber más personas involucradas en el hecho.