Un hombre se descompensó y murió en la terminal

El conmocionante hecho sucedió cerca de las 9 de la mañana. El sujeto tendría más de 70 años.

La Terminal de Ómnibus de Mendoza fue escenario de un hecho conmocionante este sábado por la mañana, cuando un hombre de 75 años falleció tras sufrir una descompensación repentina en el interior del edificio.

El episodio ocurrió pasadas las 9.00, en plena actividad de pasajeros y trabajadores. Según testigos, la víctima se encontraba junto a un niño cuando cayó al piso de manera súbita, generando alarma entre quienes estaban presentes.

De inmediato, personal policial y profesionales médicos que se encontraban en la terminal acudieron para asistirlo. Se le practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizarlo, pero los esfuerzos resultaron infructuosos y el hombre murió en el lugar.

La situación generó momentos de tensión. El fallecimiento fue confirmado minutos después, pese a la rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Hasta el momento, no se han brindado mayores precisiones sobre las causas de la descompensación ni sobre la identidad completa del hombre. El niño que lo acompañaba quedó bajo resguardo de las autoridades.