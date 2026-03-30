Un hombre de 83 años lleva más de tres semanas desaparecido y aún no hay rastros

José Teodoro Masso,fue visto por última vez en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, y desde entonces no se hallaron rastros ni de él ni de su vehículo. La investigación avanza con rastrillajes y análisis de cámaras, mientras la familia reclama respuestas y pide colaboración ciudadana.

Un caso que conmueve a Mendoza es la desaparición de José Teodoro Masso, un jubilado de 83 años que fue visto por última vez el 11 de marzo en la zona de Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Desde entonces, los rastrillajes y las investigaciones no han logrado dar con su paradero.

La denuncia fue realizada por sus hijos, quienes advirtieron que el hombre salió de su domicilio y nunca regresó. El celular de Masso permanece apagado desde el primer día, lo que dificulta la tarea de rastreo. Además, su automóvil tampoco fue localizado, un dato clave que complica aún más la investigación.

El caso está bajo la órbita de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén, que coordina la búsqueda junto a la División de Búsqueda de Personas. Se han revisado cámaras de seguridad y realizado rastrillajes en lugares que el jubilado solía frecuentar, como casinos y espacios públicos, pero hasta el momento los resultados han sido negativos.

La familia expresó su preocupación por la demora en la activación del protocolo de búsqueda. Una de sus hijas declaró: “Ya no creo que esté con vida, pero necesito una respuesta”, reflejando el dolor y la incertidumbre que atraviesan tras más de tres semanas sin novedades.

El perfil del desaparecido indica que se trata de un hombre de 1,65 metros de estatura, cabello blanco y de carácter reservado. Según su entorno, estuvo vinculado a negocios vitivinícolas y llevaba una vida tranquila. La situación se agrava por su condición de diabético, ya que requiere medicación diaria.

La familia difundió un número de contacto para recibir información: 261-5750532. Cualquier dato puede ser crucial para avanzar en la investigación y dar con el paradero del jubilado.