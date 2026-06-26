Un hombre de 50 años que circulaba en moto murió tras un choque con una camioneta frente al parque Metropolitano de Maipú

El siniestro ocurrió durante la madrugada frente al Parque Metropolitano. La víctima, un hombre de 50 años que circulaba en motocicleta, falleció en el lugar tras chocar con una camioneta cuyo conductor quedó aprehendido, aunque el test de alcoholemia dio resultado negativo.

Un hombre de 50 años murió durante la madrugada de este viernes tras protagonizar un violento accidente de tránsito con una camioneta frente al Parque Metropolitano, en Maipú.

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche sobre calle Emilio Civit, según informó la Subcomisaría Lorenz. La víctima fatal circulaba a bordo de una motocicleta Suzuki AX 100.

De acuerdo con las primeras actuaciones de la investigación, una camioneta Volkswagen Amarok intentó incorporarse a calle Mitre cuando, por causas que se intentan establecer, impactó de frente contra la motocicleta.

Como consecuencia de la violencia del choque, el motociclista salió despedido y falleció en el lugar, pese a la intervención de los servicios de emergencia.

Por disposición de la Fiscalía, el conductor de la camioneta quedó aprehendido mientras avanzan las pericias para determinar las responsabilidades en el hecho.

Además, se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, con un registro de 0,00% de alcohol en sangre.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que trabaja para esclarecer la mecánica del accidente.