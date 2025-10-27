Un gendarme mendocino falleció en un accidente de tránsito en Tucumán

El joven, de 27 años, viajaba en moto cuando chocó de frente con otro conductor en la Ruta Provincial 325 de Simoca. La Justicia investiga las causas del siniestro.

Un joven gendarme mendocino murió este domingo por la noche en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Simoca, provincia de Tucumán. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 22.30 sobre la Ruta Provincial 325, a pocos metros del casco comunal.

De acuerdo con la información policial, dos motocicletas, una Bajaj Rouser 160 blanca y una Honda Wave 110 negra, chocaron de frente por motivos que todavía se investigan. Producto del violento impacto, Gerónimo Nicolás Castillo, de 27 años y oriundo de Mendoza, fue trasladado de urgencia al hospital de Simoca, donde falleció minutos después debido a las graves lesiones que sufrió.

El otro conductor, identificado como Armando Exequiel Romano, de 30 años, resultó con politraumatismos y fue derivado al Hospital Ángel Padilla de San Miguel de Tucumán, donde permanece internado bajo observación médica.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física intervino en el caso. Los peritos de Criminalística y Sanidad realizaron los procedimientos correspondientes, incluyendo el secuestro de los vehículos y las pericias accidentológicas para determinar la dinámica del choque.

El hecho generó profunda conmoción tanto en la comunidad tucumana como en el entorno de la víctima en Mendoza, donde Castillo prestaba servicio como integrante de Gendarmería Nacional Argentina.