Un fuerte temblor sacudió a Mendoza este martes: ¿lo sentiste?

Un sismo de 5 grados de magnitud en la escala de Richter sorprendió este martes 2 de diciembre a los mendocinos. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que el temblor se registró a las 20:28, con epicentro cercano a Mendoza y san Juan.

De acuerdo con los datos oficiales, el temblor se produjo a 61 km al N de Mendoza; 95 km al S de San Juan. Tuvo una magnitud de 5 grados en la Escala de Richter y fue a una profundidad de 10 kilómetros, por lo que se sintió con fuerza en el Gran Mendoza.