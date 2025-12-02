Un fuerte temblor sacudió a Mendoza este martes: ¿lo sentiste?

Un temblor de 5 grados de magnitud sorprendió este martes a los mendocinos. El movimiento, registrado por el INPRES a las 20:28, se sintió con fuerza en varias zonas.
Un sismo de 5 grados de magnitud en la escala de Richter sorprendió este martes 2 de diciembre a los mendocinos. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que el temblor se registró a las 20:28, con epicentro cercano a Mendoza y san Juan.
De acuerdo con los datos oficiales, el temblor se produjo a 61 km al N de Mendoza; 95 km al S de San Juan. Tuvo una magnitud de 5 grados en la Escala de Richter y fue a una profundidad de 10 kilómetros, por lo que se sintió con fuerza en el Gran Mendoza.
Qué debe tener una mochila de emergencias para sismos
De acuerdo con las recomendaciones oficiales, cada familia debería tener a mano una mochila con los siguientes elementos básicos:
Agua potable y alimentos no perecederos, como enlatados, arroz, barras de cereal o galletas (siempre verificar las fechas de vencimiento).
Lista de teléfonos importantes, incluyendo familiares, bomberos, hospitales y el 911.
Datos personales de cada integrante del hogar: DNI, grupo sanguíneo, obra social y medicación habitual.
Botiquín de primeros auxilios con medicamentos esenciales.
Linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, silbato y guantes.
Documentos personales y copias de seguridad.
Ropa de abrigo, manta, kit de higiene y algunas herramientas básicas.