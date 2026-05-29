Un finde agradable: ¿de cuánto será la temperatura?

Contingencias Climáticas informó que se mantendrá el tiempo con amplitud, fresco en la mañana y tardes agradables ¿qué pasará este sábado y domingo?

A horas del fin de semana, todos los mendocinos se preguntan cómo estará el tiempo y si continuarán las tardes agradables que marcaron las tardes de este invierno.

Según informó Contingencias Climáticas habrá amplitud térmica con mañanas frescas y tardes agradables. Las máximas rondarán los 20 grados.

¿Cómo estará este viernes 29-05-2026?

Este viernes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 6°C

Sábado 30-05-2026

Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 6°C

Domingo 31-05-2026

Poco nuboso a parcial nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 7°C

Lunes 01-06-2026

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur. Precipitaciones aisladas. Parcial nublado e inestable en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 8°C