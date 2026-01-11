Un chico de 26 años quedó muy grave tras chocar contra un árbol en el carril Rodríguez Peña

El joven fue asistido de urgencia por bomberos y personal de emergencia. El vehículo se incendió tras la colisión.

Redacción ElNueve.com

Un fuerte accidente en Godoy Cruz ocurrido a primera hora de la mañana dejó a un joven de 26 años con lesiones de gravedad. El hecho se registró alrededor de las 7 en la intersección de carril Rodríguez Peña y calle Urquiza, en Maipú, cuando el conductor de un Ford Mondeo perdió el control del vehículo, se cruzó de carril e impactó violentamente contra un árbol.

Tras el choque, el automóvil comenzó a incendiarse, lo que generó momentos de tensión en la zona. Personas que se encontraban cerca intervinieron de inmediato y lograron rescatar al conductor antes de que las llamas se propagaran por completo en el habitáculo. Posteriormente, Bomberos Voluntarios de Maipú trabajaron en el lugar y consiguieron sofocar el fuego, que dejó daños parciales en el motor y en el interior del rodado.

El joven, sufrió politraumatismos graves y pérdida de conocimiento producto del impacto. Fue asistido por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece internado bajo atención especializada.

En el operativo también participaron efectivos policiales y personal de Tránsito municipal, quienes colaboraron en las tareas de rescate y ordenamiento de la circulación en la zona. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que busca establecer las causas del accidente.

