El chofer, oriundo de Las Heras, denunció que lo habían asaltado y privado de su libertad, pero la investigación determinó que habría participado en una maniobra para quedarse con la carga, pero terminó siendo cómplice de los ladrones.

Un camionero argentino, oriundo de Las Heras, quedó en prisión preventiva en Chile luego de que la Justicia descubriera que habría fingido un asalto y un secuestro para apropiarse de un cargamento de alimentos para perros valuado en aproximadamente 70 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 120 millones de pesos argentinos. La investigación estableció que el conductor habría actuado en complicidad con otras seis personas.

El hecho ocurrió la semana pasada en el bypass de la Autopista Los Libertadores, en las inmediaciones del Puerto Terrestre Los Andes, en el sector El Sauce. Según informó el medio chileno Los Andes Online, los siete sospechosos fueron formalizados por asociación ilícita y hurto simple.

El fiscal jefe de Los Andes, Ricardo Reinoso Varas, confirmó que las diligencias permitieron establecer que la denuncia inicial era falsa y que el supuesto robo había sido planificado por el propio camionero junto con los demás involucrados.

Cómo se descubrió el falso secuestro

En un primer momento, el chofer denunció que había sido víctima de un robo con secuestro. Según su relato, varios hombres armados lo habían amenazado, privado de su libertad y despojado del camión junto con toda la mercadería. Después, lo habrían trasladado hasta la comuna de Lampa, donde finalmente lo liberaron.

A partir de esa denuncia, el viernes se desplegó un operativo policial que permitió localizar el vehículo y detener inicialmente a seis personas.

La señal GPS del camión y su acoplado permitió ubicar el transporte dentro de una propiedad en la que estaban descargando los alimentos para mascotas. El procedimiento se realizó en el sector del cruce de las rutas Santa Teresa y El Colorado, con la participación de personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Colina, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Sin embargo, las investigaciones posteriores dieron un giro al caso: los detectives determinaron que no había existido un asalto con violencia y que el propio conductor habría facilitado la sustracción de la mercadería.

El camionero argentino quedó en prisión preventiva

El chofer mendocino fue detenido durante el fin de semana por orden judicial y quedó incluido entre los siete imputados. La investigación sostiene que habría participado en la maniobra junto con seis ciudadanos chilenos.

Los acusados fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita y hurto simple. Durante la audiencia, realizada el lunes en el Juzgado de Garantía de Los Andes y de carácter reservado, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el camionero argentino y otros dos imputados.

La magistrada Valeria Crosa Chiappe hizo lugar al pedido y dispuso esa medida cautelar para los tres acusados. Los otros cuatro quedaron sujetos a medidas de menor intensidad.

Los imputados que recibieron prisión preventiva fueron trasladados a la cárcel de Los Andes. Además, la Justicia fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.