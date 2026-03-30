Un camión se cayó al zanjón en pleno centro de Mendoza y cortaron el tránsito

El vehículo cayó al canal y generó un corte de tránsito entre calle San Martín y San Juan.

Un camión cayó al zanjón Frías en el centro de Mendoza y generó un importante operativo y cortes de tránsito en calle Morón, entre San Juan y San Martín.

El hecho ocurrió cerca de las 14.23 en la intersección de calle Morón y Avenida San Martín, cuando el vehículo de gran porte, que transportaba un container, perdió el control y terminó dentro del cauce, por causas que aún se investigan.

El accidente sorprendió a peatones y automovilistas que circulaban por el lugar, quienes no lograban explicar cómo el camión terminó dentro del canal en un sector de alto tránsito vehicular.

Tras un llamado al 911, personal policial y de emergencias se trasladó rápidamente hasta el lugar. A través de las cámaras de seguridad se pudo constatar que el rodado ya se encontraba dentro del zanjón al momento de la alerta.

El chofer resultó herido, pero logró salir

Como consecuencia del impacto, el chofer del camión sufrió algunas heridas y fue asistido en el lugar por personal médico. Sin embargo, logró salir del habitáculo por sus propios medios y no quedó atrapado.

Hasta el momento, no se informaron lesiones de gravedad, aunque el conductor fue atendido preventivamente.

El siniestro provocó importantes demoras en el tránsito en el centro de Mendoza, ya que el camión quedó atravesado dentro del zanjón Frías, dificultando la circulación en la zona.

Efectivos de tránsito montaron un operativo para ordenar el flujo vehicular y evitar nuevos incidentes, mientras se trabaja en la remoción del vehículo.