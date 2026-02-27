Un auto intentó darse a la fuga y lo multaron con una foto de WhatsApp: cuál es el número para denunciar

Un conductor fue multado con $750.000 tras realizar un adelantamiento en doble línea amarilla en la Ruta 7, en Alta Montaña, e intentar fugarse. La sanción se aplicó gracias a una foto enviada por WhatsApp, en el marco del nuevo sistema de denuncias implementado por la Municipalidad de Las Heras.

Un conductor fue multado con $750.000 luego de adelantar a dos camiones en doble línea amarilla sobre la Ruta Nacional 7, en Alta Montaña, e intentar darse a la fuga cuando fue interceptado. La infracción no quedó solo en la indignación en redes: una foto enviada por WhatsApp permitió aplicar la primera sanción bajo el nuevo sistema de control ciudadano implementado por la Municipalidad de Las Heras.

El hecho ocurrió este jueves en un tramo de la Ruta Nacional 7 bajo jurisdicción de Las Heras. Un testigo envió la imagen al canal oficial de denuncias por WhatsAp, donde se observaba claramente la infracción.

A partir de esa denuncia, intervino la Guardia Urbana Municipal (GUM) en coordinación con Gendarmería Nacional. Cuando los efectivos intentaron detener la marcha del vehículo, el automovilista intentó escapar. Finalmente, fue interceptado y se le labró el acta correspondiente. Según informaron, el conductor no tenía domicilio en la provincia.

Desde el municipio indicaron que ya se habían recibido otros videos con maniobras peligrosas en la Ruta 7, aunque no correspondían al tramo lasherino. Este caso fue el primero en cumplir con todos los requisitos para activar el nuevo sistema de control.

Hoy, tuvimos el primer caso de nuestro programa “Viajá Seguro”. Gracias a la colaboración ciudadana y a la acción de nuestra Guardia Urbana Municipal en conjunto con @gendarmeria , pudimos detener y labrar la multa correspondiente por cruzar en doble línea amarilla y posterior… pic.twitter.com/htpa5rEUph — Francisco Lo Presti (@lopresti_lh) February 26, 2026

Nuevo sistema para denunciar infracciones en Alta Montaña

La medida fue oficializada esta semana mediante el decreto municipal N° 240/2026 y habilita la detección y sanción de infracciones viales a partir de fotos y videos enviados por vecinos o conductores por WhatsApp. El foco está puesto especialmente en el sector de Alta Montaña, entre Las Cuevas y Uspallata, dentro de la jurisdicción de Las Heras.

Las conductas alcanzadas por el sistema incluyen:

Adelantamiento en doble línea amarilla

Sobrepaso en curva, puente o intersección señalizada

Circulación en contramano

Otras maniobras prohibidas por la Ley Provincial N° 9.024 que generen riesgo cierto e inmediato para terceros

Quedan excluidas aquellas infracciones que requieren medición técnica, como exceso de velocidad o alcoholemia.

¿Cuál es el número para denunciar infracciones en Alta Montaña?

Quienes sean testigos de una maniobra peligrosa pueden enviar fotos o videos al 2612649239 o 2617160393. El material es evaluado por personal técnico de Alta Montaña y, si la infracción es clara y evidente, se da aviso a los retenes para interceptar el vehículo.

El procedimiento contempla la confrontación de la evidencia con el conductor y la confección del acta correspondiente.