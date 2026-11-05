Un artista mendocino pintó con Malbec un cuadro que será regalado al papa León XIV

El artista José Lardone realizó una obra de siete kilos con Malbec que combina símbolos de la vitivinicultura, la fe y la tradición sanmartiniana. El cuadro demandó 30 días de trabajo, contó con la participación de veteranos de Malvinas y otras personalidades mendocinas, y será entregado al Pontífice en su visita a Argentina.

Un cuadro pintado con Malbec, que representa algunos de los principales símbolos de la identidad mendocina, llegará al Vaticano como regalo de la provincia para el papa León XIV. La obra fue realizada por el artista plástico José Lardone y será entregada al Pontífice por el gobernador Alfredo Cornejo.

La creación combina referencias a la vitivinicultura, la tradición religiosa y la historia sanmartiniana. En una misma imagen, Lardone incorporó el retrato del Papa, la figura de un león, la cruz del cristianismo, el blasón pontificio y una copa junto a una vid.

El proyecto comenzó a gestarse hace varios meses y tuvo su etapa de realización en el Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea, donde el artista encontró el espacio para trabajar. La pintura demandó 30 días y contó con la participación de distintas personas de la comunidad mendocina.

Cómo es el cuadro pintado con Malbec que recibirá el Papa

La obra pesa aproximadamente siete kilos y fue realizada con la técnica del fresco, según explicó Lardone. El Malbec fue elegido como material para pintar, pero también como símbolo de una de las actividades más representativas de Mendoza.

“Para mí es un honor saber que de acá de Mendoza sale un cuadro para el Vaticano, un cuadro emblemático pintado con nuestra uva, nuestro vino, una provincia netamente vitivinícola, católica y sanmartiniana”, expresó el artista.

La composición reúne distintos elementos con los que buscó representar a la provincia. Además de la imagen de León XIV, aparecen la figura del león, la cruz cristiana, el blasón del Papa y una copa con vino junto a la vid.

Según explicó Lardone, hubo distintos bocetos antes de llegar al diseño definitivo. La intención fue integrar en una sola pieza los símbolos religiosos y las características culturales e históricas de Mendoza.

Quiénes participaron en la obra para el papa León XIV

El trabajo no fue realizado únicamente por el artista. Durante el proceso participaron veteranos de Malvinas, profesionales de distintas áreas y otras personalidades mendocinas, entre ellas Pintonella, reconocida como la primera mujer nacida en la Antártida.

Lardone destacó el acompañamiento de quienes se sumaron a la iniciativa y colaboraron para concretar el regalo que representará a Mendoza ante el Pontífice.

La obra se realizó en el Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea. Su presidente, Miguel París, contó que la institución puso sus instalaciones a disposición del artista y que tanto el personal como los trabajadores del lugar acompañaron el proyecto.

“Todo el mundo acá dentro, hasta los empleados, trabajó en pos de esta obra”, señaló París, quien también destacó el orgullo de que una creación realizada en ese espacio llegue al Vaticano.

La entrega del cuadro estará a cargo del gobernador Alfredo Cornejo, en representación de la provincia. Según relató Lardone, fue el vicario del Arzobispado de Mendoza quien le comunicó que el Gobierno provincial se encargaría de llevar la obra.

De esta manera, el regalo buscará llevar hasta el Vaticano una expresión artística de la identidad mendocina, con el Malbec como protagonista y una combinación de símbolos que representan la fe, la vitivinicultura y la historia de la provincia.