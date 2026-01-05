Un andinista ruso falleció mientras buscaba hacer cumbre en el Aconcagua

El hombre, identificado como Konstantin Bitiukov, de 55 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba en el sector conocido como El Hombro, a unos 6.800 metros de altura, muy cerca de la cima.

Un andinista de nacionalidad rusa falleció este domingo en el cerro Aconcagua, convirtiéndose en el primer deceso registrado en la temporada de ascensos 2025/2026. El hombre, identificado como Konstantin Bitiukov, de 55 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba en el sector conocido como El Hombro, a unos 6.800 metros de altura, muy cerca de la cima.

Según informaron desde el Parque Provincial Aconcagua, el montañista se desvaneció de manera repentina durante la expedición. El guía que lo acompañaba dio aviso inmediato a los servicios de emergencia, que se trasladaron en helicóptero hasta el lugar. Allí se le practicaron maniobras de RCP durante 20 minutos, además de la administración de oxígeno y adrenalina, pero los intentos por reanimarlo fueron infructuosos.

La fiscal María Luz Maturano, de la Oficina Fiscal N.º 11, quedó a cargo de las actuaciones judiciales. La recuperación del cuerpo dependerá de las condiciones meteorológicas, que en esa altitud suelen ser extremas y dificultan cualquier operativo de rescate.

Este fallecimiento marca el primer caso de la temporada de ascensos, iniciada el 1 de noviembre. Durante estos meses, cientos de montañistas de todo el mundo llegan a la provincia de Mendoza para intentar conquistar los 6.962 metros del Aconcagua, considerado el coloso de América. Con el incremento de visitantes, también aumentan los riesgos asociados a la altura y al esfuerzo físico que exige la montaña.

Especialistas advierten que el mal agudo de montaña y las complicaciones cardiovasculares son frecuentes en expediciones como esta. “A partir de los 5.000 metros, el cuerpo comienza a sufrir hipoxia, y quienes no están aclimatados pueden presentar edemas pulmonares o cerebrales”, explicó el médico Osvaldo Lugones, referente en medicina de montaña en Argentina, en entrevistas previas sobre riesgos en el Aconcagua.

En la misma línea, el cardiólogo y montañista Gabriel Curi ha señalado que “la combinación de frío extremo, baja presión de oxígeno y esfuerzo físico intenso puede desencadenar eventos cardíacos incluso en personas entrenadas”. Por eso, los expertos recomiendan una aclimatación progresiva y chequeos médicos previos antes de intentar la cumbre.

El caso de Bitiukov recuerda otros episodios trágicos ocurridos en temporadas anteriores, donde la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza debió intervenir en situaciones críticas.

El Aconcagua, símbolo del andinismo mundial, sigue siendo un desafío que exige preparación, respeto por los tiempos de aclimatación y conciencia de los riesgos. La tragedia reabre el debate sobre la necesidad de reforzar campañas de prevención y concientización para quienes buscan alcanzar la cima.