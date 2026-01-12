Un adolescente de 14 años fue detenido por circular en una moto robada e intentar escapar de la Policía en Guaymallén

Un adolescente de 14 años fue aprehendido tras intentar escapar de la policía en el barrio Estación Buena Nueva, donde cayó a un canal mientras conducía una moto robada y terminó internado con politraumatismos y una fractura de fémur.

Un menor de 14 años fue aprehendido este lunes por la noche en Guaymallén cuando circulaba en una motocicleta robada y protagonizó una caída tras intentar escapar de la policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.50, en el interior del barrio Estación Buena Nueva, mientras personal de la UMAR realizaba maniobras operativas en la zona. Durante el patrullaje, los efectivos observaron una moto con dos ocupantes que, al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga por la vía pública, en el sector del Circuito Park de Guaymallén.

A los pocos metros, el conductor del rodado perdió el dominio de la motocicleta y cayó a un canal. Como consecuencia del accidente, se solicitó la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó al menor al Hospital Notti para su atención médica.

El vehículo involucrado es una motocicleta Royal Enfield Himalayan 450 cc de color negro, que presentaba los cables del tambor cortados y puenteados, una maniobra habitual en casos de robo. Por disposición de la Oficina Fiscal N° 1, el rodado fue secuestrado.

Posteriormente, personal de Automotores logró identificar al titular registral de la motocicleta, un hombre de 62 años, quien constató el faltante del vehículo.

Desde el Hospital Notti informaron que el menor presenta politraumatismos producto del accidente vial y una fractura de fémur derecho, por lo que quedó internado bajo observación, mientras avanza la investigación judicial correspondiente.