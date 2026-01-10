Un accidente en Ruta 60 y Variante Palmira dejó dos heridos en estado crítico

El siniestro ocurrió este mediodía en Maipú, cuando un camión y un automóvil colisionaron en un cruce de alta circulación. Los ocupantes del vehículo menor fueron asistidos por personal médico y trasladados al Hospital Perrupato.

Un violento choque se registró este sábado al mediodía en la intersección de la Ruta 60 y la Variante Palmira, en el departamento de Maipú, donde un camión Scania con semirremolque y un Fiat Uno protagonizaron una colisión que dejó a dos personas en estado crítico. El hecho movilizó a personal policial y médico, que trabajó en el lugar para asistir a las víctimas.

Según las primeras informaciones, el camión circulaba de sur a norte por la Variante Palmira, mientras que el automóvil lo hacía de oeste a este. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos impactaron fuertemente en el cruce, generando graves consecuencias para los ocupantes del auto.

El conductor del camión Scania, de nacionalidad brasileña, resultó ileso y se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó 0,00 g/l. En cambio, el conductor del Fiat Uno y su acompañante, una mujer, sufrieron lesiones de gravedad y debieron ser atendidos de inmediato por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los médicos diagnosticaron un cuadro delicado en ambos pacientes y dispusieron su traslado urgente al Hospital Perrupato. La policía de Mendoza desplegó un operativo en la zona para ordenar la circulación y facilitar las tareas de rescate. El tránsito se vio afectado mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.