¿Último día lindo de la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que para este viernes ya se esperan lluvias en la provincia. Además el sábado y domingo bajará la temperatura y la máxima se ubicará en los 5 grados.

Este fin de semana se viene muy frío en Mendoza, la temperatura oscilará entre los 0 (mínima) y los 5 (máxima), además a partir de este viernes se viene la presencia de viento fuerte y lluvias por sectores. Con estos datos podemos concluir que este jueves será el último agradable en cuánto a la temperatura con una máxima que alcanzará los 21 grados y sin mayores fenómenos que afecten a la provincia.

¿Cómo estará este jueves 10-09-2026?

Este jueves estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur.

Máxima: 21°C | Mínima: 8°C

Viernes 11-09-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura. Vientos algo fuertes del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 7°C

Sábado 12-09-2026

Mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura. Vientos algo fuertes del sector sur en la madrugada. Lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano. Nevadas en cordillera.

Máxima: 5°C | Mínima: 1°C

Domingo 13-09-2026

Mayormente nublado y frío. Vientos leves del noreste. Lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano en la mañana. Mejorando por la tarde. Nevadas en cordillera. Máxima: 5°C | Mínima: 0°C

Máxima: 5°C | Mínima: 0°C