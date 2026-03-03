Mendoza: un andinista francés se descompensó y falleció en Alta Montaña

El deportista sufrió una descompensación en plena actividad de alta montaña y, pese al rápido despliegue de un operativo de rescate, perdió la vida en el lugar.

Un turista francés de 35 años murió en la zona de alta montaña de Tunuyán, en el reconocido Cajón de los Arenales, mientras realizaba actividades de andinismo. El hecho ocurrió en horas de la tarde y generó un amplio operativo de emergencia en un sector de difícil acceso del Valle de Uco.

La víctima fue identificada como Joel Oliver, quien se encontraba acompañado por otra persona al momento de la descompensación. El alerta ingresó a través de la línea de emergencias cerca de las 15:45, informando que el andinista presentaba serias dificultades respiratorias en plena montaña.

Ante la gravedad de la situación, se activó un rescate terrestre que involucró a efectivos de Gendarmería Nacional –Escuadrón 28 Tunuyán–, personal policial, guardaparques, Bomberos, integrantes de la UPRAM y la Policía Turística. La complejidad del terreno impidió el acceso aéreo, lo que prolongó las tareas de asistencia.

De acuerdo con la primera evaluación médica, Oliver habría sufrido un edema pulmonar, una afección vinculada a la altura que puede provocar una rápida descompensación. Pese a los esfuerzos de los equipos de rescate, horas más tarde se confirmó que el andinista no presentaba signos vitales.

La Oficina Fiscal interviniente dispuso las actuaciones de rigor y el levantamiento del cuerpo para avanzar con las pericias correspondientes. El caso generó conmoción en la comunidad montañista y volvió a poner en debate la seguridad en las actividades de alta montaña.

El Cajón de los Arenales es uno de los destinos más elegidos por escaladores y andinistas, tanto nacionales como extranjeros. Su atractivo natural y su exigencia técnica lo convierten en un lugar de referencia, pero también en un espacio de riesgo para quienes no cuentan con la preparación adecuada o sufren complicaciones de salud durante la actividad.

La muerte de Joel Oliver se suma a otros episodios registrados en la región y refuerza la necesidad de concientizar sobre los peligros del andinismo en altura, así como de garantizar asistencia rápida y especializada en este tipo de emergencias.