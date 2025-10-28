Tren de cercanías del Este: por cuáles localidades pasará, cada cuánto tiempo y cómo llegás al centro de Mendoza

Mendoza

El Gobierno anunció que este martes se publicará el llamado de licitación para esta obra que conectará el Este de Mendoza con la ciudad a través del Metrotranvía ¿cómo funcionará?

Redacción ElNueve.com

El Gobierno de Mendoza publicará el llamado a licitación para la construcción del Tren de Cercanías del Este, un ambicioso proyecto que demandará una inversión de USD 130 millones y que promete transformar la movilidad entre el Este provincial y el Gran Mendoza.

El Gobierno señaló que el tren tendrá un trazado de 33 kilómetros y conectará el Este mendocino con el Gran Mendoza, primero con el tren hasta la estación Gutiérrez y luego con el Metrotranvía hasta el centro de Mendoza.

Tren de cercanías: ¿por cuáles localidades pasará?

El tren de cercanías pasará por:

  • Estación Libertador General San Martín (Junín)
  • Palmira
  • Barcala
  • Fray Luis Beltrán
  • Rodeo del Medio
  • General Ortega
  • Coquimbito
  • General Gutiérrez

Según estimaciones oficiales, el sistema beneficiará directamente a más de 350.000 habitantes de la región.

Tren de Cercanías: ¿Cada cuánto pasará?

El plan incluye la renovación total de la infraestructura ferroviaria existente, la construcción de paradores accesibles, la modernización de 27 pasos a nivel y la incorporación de formaciones diésel-eléctricas de última generación, con espacios para bicicletas.

En principio, se prevé la puesta en marcha de cuatro unidades nuevas, con capacidad para 500 pasajeros, que circularán a una velocidad de hasta 90 kilómetros por hora. La frecuencia inicial será de un tren cada hora, ajustándose con el tiempo a la demanda de los usuarios.

El proyecto se integrará al Metrotranvía, a las líneas de colectivos urbanas y suburbanas, y al sistema Bicitrán, conformando una red de transporte multimodal que apunta a descomprimir la Ruta 7, uno de los principales accesos a la capital provincial.

Tren de Cercanías: planean crear 450 empleos

El Tren de Cercanías del Este no solo busca mejorar la calidad de vida de los mendocinos al ofrecer un transporte público más ágil, económico y sustentable, sino que también tendrá un fuerte impacto económico: se calcula la generación de 150 empleos directos y 300 indirectos durante el año de ejecución.

Tren de cercanías: ¿qué licitarán?

En la licitación se pedirá lo siguiente:

  • Infraestructura: renovación de vías, construcción de estaciones y pasos a nivel.

  • Operación y mantenimiento: incorporación y gestión de las nuevas formaciones.

Este proyecto representa la mayor inversión ferroviaria en más de 30 años en Mendoza y se financiará con fondos provinciales, provenientes del Fondo de Resarcimiento de Portezuelo del Viento.

