Tren de cercanías del Este: por cuáles localidades pasará, cada cuánto tiempo y cómo llegás al centro de Mendoza

El Gobierno anunció que este martes se publicará el llamado de licitación para esta obra que conectará el Este de Mendoza con la ciudad a través del Metrotranvía ¿cómo funcionará?

El Gobierno de Mendoza publicará el llamado a licitación para la construcción del Tren de Cercanías del Este, un ambicioso proyecto que demandará una inversión de USD 130 millones y que promete transformar la movilidad entre el Este provincial y el Gran Mendoza.

El Gobierno señaló que el tren tendrá un trazado de 33 kilómetros y conectará el Este mendocino con el Gran Mendoza, primero con el tren hasta la estación Gutiérrez y luego con el Metrotranvía hasta el centro de Mendoza.

Tren de cercanías: ¿por cuáles localidades pasará?

El tren de cercanías pasará por:

Estación Libertador General San Martín (Junín)

(Junín) Palmira

Barcala

Fray Luis Beltrán

Rodeo del Medio

General Ortega

Coquimbito

General Gutiérrez

Según estimaciones oficiales, el sistema beneficiará directamente a más de 350.000 habitantes de la región.

Tren de Cercanías: ¿Cada cuánto pasará?

El plan incluye la renovación total de la infraestructura ferroviaria existente, la construcción de paradores accesibles, la modernización de 27 pasos a nivel y la incorporación de formaciones diésel-eléctricas de última generación, con espacios para bicicletas.

En principio, se prevé la puesta en marcha de cuatro unidades nuevas, con capacidad para 500 pasajeros, que circularán a una velocidad de hasta 90 kilómetros por hora. La frecuencia inicial será de un tren cada hora, ajustándose con el tiempo a la demanda de los usuarios.

El proyecto se integrará al Metrotranvía, a las líneas de colectivos urbanas y suburbanas, y al sistema Bicitrán, conformando una red de transporte multimodal que apunta a descomprimir la Ruta 7, uno de los principales accesos a la capital provincial.

Tren de Cercanías: planean crear 450 empleos

El Tren de Cercanías del Este no solo busca mejorar la calidad de vida de los mendocinos al ofrecer un transporte público más ágil, económico y sustentable, sino que también tendrá un fuerte impacto económico: se calcula la generación de 150 empleos directos y 300 indirectos durante el año de ejecución.

Tren de cercanías: ¿qué licitarán?

En la licitación se pedirá lo siguiente:

Infraestructura: renovación de vías, construcción de estaciones y pasos a nivel.

Operación y mantenimiento: incorporación y gestión de las nuevas formaciones.

Este proyecto representa la mayor inversión ferroviaria en más de 30 años en Mendoza y se financiará con fondos provinciales, provenientes del Fondo de Resarcimiento de Portezuelo del Viento.