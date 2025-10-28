Tren de cercanías del Este: por cuáles localidades pasará, cada cuánto tiempo y cómo llegás al centro de Mendoza

El Gobierno anunció que este martes se publicará el llamado de licitación para esta obra que conectará el Este de Mendoza con la ciudad a través del Metrotranvía ¿cómo funcionará?
El Gobierno de Mendoza publicará el llamado a licitación para la construcción del Tren de Cercanías del Este, un ambicioso proyecto que demandará una inversión de USD 130 millones y que promete transformar la movilidad entre el Este provincial y el Gran Mendoza.
El Gobierno señaló que el tren tendrá un trazado de 33 kilómetros y conectará el Este mendocino con el Gran Mendoza, primero con el tren hasta la estación Gutiérrez y luego con el Metrotranvía hasta el centro de Mendoza.
Tren de cercanías: ¿por cuáles localidades pasará?
El tren de cercanías pasará por:
- Estación Libertador General San Martín (Junín)
- Palmira
- Barcala
- Fray Luis Beltrán
- Rodeo del Medio
- General Ortega
- Coquimbito
- General Gutiérrez
Según estimaciones oficiales, el sistema beneficiará directamente a más de 350.000 habitantes de la región.
Tren de Cercanías: ¿Cada cuánto pasará?
El plan incluye la renovación total de la infraestructura ferroviaria existente, la construcción de paradores accesibles, la modernización de 27 pasos a nivel y la incorporación de formaciones diésel-eléctricas de última generación, con espacios para bicicletas.
En principio, se prevé la puesta en marcha de cuatro unidades nuevas, con capacidad para 500 pasajeros, que circularán a una velocidad de hasta 90 kilómetros por hora. La frecuencia inicial será de un tren cada hora, ajustándose con el tiempo a la demanda de los usuarios.
El proyecto se integrará al Metrotranvía, a las líneas de colectivos urbanas y suburbanas, y al sistema Bicitrán, conformando una red de transporte multimodal que apunta a descomprimir la Ruta 7, uno de los principales accesos a la capital provincial.
Tren de Cercanías: planean crear 450 empleos
El Tren de Cercanías del Este no solo busca mejorar la calidad de vida de los mendocinos al ofrecer un transporte público más ágil, económico y sustentable, sino que también tendrá un fuerte impacto económico: se calcula la generación de 150 empleos directos y 300 indirectos durante el año de ejecución.
Tren de cercanías: ¿qué licitarán?
En la licitación se pedirá lo siguiente:
-
Infraestructura: renovación de vías, construcción de estaciones y pasos a nivel.
-
Operación y mantenimiento: incorporación y gestión de las nuevas formaciones.
Este proyecto representa la mayor inversión ferroviaria en más de 30 años en Mendoza y se financiará con fondos provinciales, provenientes del Fondo de Resarcimiento de Portezuelo del Viento.