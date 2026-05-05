Tren de cercanías: cómo será el recorrido que unirá el Este de Mendoza con Luján de Cuyo

El proyecto se amplió y sumará más kilómetros, estaciones y conectividad. Promete reducir los tiempos de viaje y transformar el transporte público en la provincia.

El Gobierno de Mendoza confirmó la ampliación del Tren de Cercanías, uno de los proyectos más importantes en materia de transporte público en Mendoza. La iniciativa conectará el Este provincial con Luján de Cuyo, mejorando la movilidad. El anuncio incluye una expansión del trazado original y la incorporación de nuevas estaciones, lo que permitirá alcanzar a zonas de Junín, San Martín, Maipú y Luján de Cuyo.

Cómo será el recorrido del tren en Mendoza

El nuevo recorrido del Tren de Cercanías tendrá una extensión total de aproximadamente 45 kilómetros y contará con 19 estaciones.

El trayecto comenzará en el Este, utilizando la línea San Martín, y avanzará hacia el Gran Mendoza. Luego, continuará hacia Luján a través de la reactivación de la traza ferroviaria del Belgrano.

Principales puntos del recorrido

Junín y San Martín (inicio del trayecto)

(inicio del trayecto) Paso por Maipú , atravesando zonas como: Alto Maipú Calle 25 de Mayo Palma Villa Castillo

, atravesando zonas como: Estaciones intermedias como: Juan B. Justo Parque Metropolitano FADEP Vieytes



Al ingresar a Luján de Cuyo, el tren tendrá paradas en:

Terrada

Bulnes

El recorrido finalizará en Pueyrredón, donde conectará con el metrotranvía, que proyecta extenderse hasta el aeropuerto en Las Heras.

Según estimaciones oficiales, el trayecto completo desde el Este hasta Luján de Cuyo demandará alrededor de 65 minutos, lo que representa una mejora significativa frente a los tiempos actuales de traslado en transporte público o vehículo particular.

Más estaciones y menor costo: los cambios en el proyecto

El plan original contemplaba una extensión menor, pero tras la optimización del proceso de licitación se amplió de 33 a 45 kilómetros, pasó de 8 a 19 estaciones y el presupuesto bajó de 202.000 millones a 196.000 millones de pesos.

El material rodante estará a cargo de la empresa china CRRC Tangshan, parte del grupo CRRC Corporation Limited, uno de los mayores fabricantes ferroviarios del mundo.

La compañía ya tiene experiencia en Argentina, habiendo participado en la modernización del sistema ferroviario en los últimos años.

Uno de los puntos clave del proyecto es la integración con otros medios, especialmente el metrotranvía de Mendoza, lo que permitirá una mayor conectividad en toda el área metropolitana.

Además, el sistema utilizará unidades diésel múltiples (DMU), adaptadas para recorridos regionales.

Durante la Asamblea Legislativa, el gobernador Alfredo Cornejo destacó que la ampliación permitirá alcanzar una red de hasta 80 kilómetros, superando incluso a sistemas urbanos como el de Buenos Aires.

Desde los municipios involucrados también resaltaron el impacto positivo en la movilidad y el desarrollo urbano, especialmente en zonas con alta densidad poblacional.