“Transmitimos para todos los mendocinos”: gran despliegue de El 9 Televida para vivir la Vendimia 2026

Con una cobertura especial, Canal 9 Televida desplegó móviles en vivo, tecnología de última generación y el tradicional Palco de la Familia Real para que miles de mendocinos puedan seguir cada instante de la Fiesta Nacional de la Vendimia desde la pantalla.

La Fiesta Nacional de la Vendimia ya se vive con intensidad en la ciudad de Mendoza, donde miles de personas se reunieron en el centro para presenciar la tradicional Vía Blanca de las Reinas. En ese contexto, Canal 9 Televida desplegó una amplia cobertura con móviles en vivo, tecnología de última generación y una infraestructura especial para que los mendocinos puedan seguir cada momento de los festejos a través de la televisión y nuestras plataformas.

Las calles del centro mendocino se colmaron de vecinos y turistas que se acercaron para disfrutar de uno de los eventos más convocantes del calendario cultural. Desde el tradicional Palco Real de Canal 9 Televida, ubicado en un punto estratégico del recorrido, el canal llevó adelante una cobertura especial de la Vendimia con el objetivo de acercar la fiesta a todos los hogares.

Con transmisiones en vivo, móviles distribuidos en distintos puntos y un equipo técnico y periodístico ampliado, la señal mendocina apostó a mostrar cada detalle de los festejos vendimiales.

Uno de los espacios más emotivos volvió a ser el Palco de la Familia Real, una propuesta impulsada por el canal que permite que las reinas departamentales puedan reencontrarse y comunicarse con sus familiares durante el desfile, luego de varios días de convivencia previos a la elección de la soberana nacional.

El presidente de Cuyo Televisión, Mariano Alonso, destacó que el objetivo principal de esta iniciativa es reconocer el rol de las familias de las reinas vendimiales. “Si uno escucha el ruido ambiente y ve la cantidad de gente que hay, parece la final de un partido de fútbol. Pero lo lindo es que no es una cancha: son personas de distintos lugares reunidas por una misma fiesta”, expresó.

Según explicó, el Palco de la Familia Real busca poner en valor a quienes acompañaron el camino de cada representante departamental. “Las reinas ya tienen sus homenajes y reconocimientos, pero nosotros queremos agasajar a los padres, abuelos y familiares que estuvieron siempre acompañando a esas chicas que hoy representan a su departamento”, señaló.

Alonso también remarcó que la transmisión del canal tiene como objetivo poner el medio al servicio de la comunidad mendocina y acompañar cada una de las actividades vendimiales. “El foco está puesto en los mendocinos. Lo que buscamos es que la fiesta llegue a todos y que el canal sea una herramienta para compartir estos momentos”, explicó.

Además, confirmó que Canal 9 Televida realizará una cobertura completa de todos los eventos de la Vendimia, incluyendo el Desayuno de la Coviar, el Carrusel y el Acto Central, que finalmente fue reprogramado para el domingo 8 de marzo debido al pronóstico de lluvias en Mendoza. La trasmisión comenzará a las 18 con la previa y finalmente a las 21 llegará el esperado acto central.

“Vamos a reorganizar toda la programación para estar presentes en cada uno de los actos que los mendocinos quieran vivir”, afirmó.