Tragedia en Luján: murió una nena de 2 años tras caer a una pileta

El hecho ocurrió en una vivienda alquilada donde se alojaba una familia proveniente de la provincia de Buenos Aires. La menor fue asistida en el lugar por personal policial y de emergencias médicas, que intentaron reanimarla sin éxito.

Una niña de dos años falleció este martes por la tarde luego de caer accidentalmente a una pileta en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Almirante Brown y Guardia Vieja, en el departamento de Luján.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:46, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó que la menor se encontraba inconsciente y sin respirar, mientras familiares intentaban reanimarla mediante maniobras de RCP.

Efectivos policiales de la Comisaría 30° se desplazaron de inmediato al lugar y constataron que se trataba de una casa alquilada por una familia oriunda de la provincia de Buenos Aires, integrada por dos adultos y cinco menores, quienes se encontraban alojados allí desde el pasado 20 de enero.

Según las primeras averiguaciones, los niños estaban al cuidado del padre y, en un momento que aún no pudo determinarse con precisión, la menor cayó a la pileta sin que los adultos advirtieran la situación a tiempo.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) continuó con las tareas de reanimación al arribar al domicilio, pero pese a los esfuerzos, la niña permanecía inconsciente, con pulso débil, y no logró ser estabilizada.

Del hecho tomó conocimiento el fiscal de turno, Dr. Tramontana, quien dispuso la intervención de personal de la Unidad de Investigaciones Departamental (UID) y de Policía Científica para avanzar con las pericias correspondientes.