Tragedia en Guaymallén: un hombre de 47 años murió tras un choque frontal en la madrugada

El siniestro ocurrió en la intersección de Urquiza y San Francisco del Monte. La víctima, de 47 años, conducía un Fiat Uno. El otro conductor, de 21 años, fue hospitalizado con graves heridas.

Un accidente de tránsito que dejó como saldo a una persona muerta se registró durante la madrugada de este viernes en Guaymallén. Por el brutal choque de frente entre los dos autos, Ariel Gustavo Andia de 47 años falleció.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.35 en la intersección de las calles Urquiza y San Francisco del Monte. Según el reporte oficial de la Comisaría 44ª, los automóviles involucrados fueron un Fiat Uno, conducido por Andia, y un Volkswagen Gol Trend, manejado por un joven de 21 años.

Tras un llamado al 911, personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazó hasta el lugar. Los médicos constataron el fallecimiento de Andia en el sitio, mientras que el conductor del Gol Trend fue trasladado al Hospital Central con diagnóstico de politraumatismos graves.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos viales, bajo la intervención de la Oficina Fiscal de Jurisdicción.