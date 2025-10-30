Tragedia en Godoy Cruz: un trabajador murió al caer desde 10 metros mientras trabajaba en el tendido del trole

El operario, de 56 años, realizaba tareas en el tendido eléctrico de troles cuando cayó desde una caja elevadora y murió en el lugar.

Un hombre de 56 años murió anoche en Godoy Cruz tras sufrir una caída desde una altura de aproximadamente 10 metros mientras realizaba tareas de mantenimiento en el tendido eléctrico de troles.

El hecho ocurrió cerca de las 23:46 horas en la intersección de San Martín Sur y Cipolletti, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 7ª. Según el parte policial, la víctima trabajaba dentro de una caja elevadora, apoyado sobre la puerta de la misma, cuando por causas que aún se investigan perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Un compañero del trabajador fue quien dio aviso a las autoridades. Al arribar personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), encontraron al hombre tendido en la vía pública, donde intentaron asistirlo, aunque finalmente se constató su fallecimiento en el lugar.

La zona permaneció acordonada durante la madrugada mientras peritos y efectivos policiales realizaban las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del accidente laboral que terminó en tragedia.