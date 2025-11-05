Tragedia en el Parque San Martín: novedades del estado de salud del chico atropellado

El adolescente de 13 años continúa internado en el Hopital Notti tras ser atropellado por una mujer de 82 años el sábado. Su amigo murió en el acto.

A cuatro días del trágico accidente en el que murió Fausto Morcos, de 13 años, su amigo Julián Guzzo, también de 13, mostró una leve mejora y logró despertar.

El adolescente continúa internado en el Hospital Humberto Notti, estable pero con pronóstico reservado, según confirmaron fuentes médicas.

Pese a las múltiples fracturas sufridas, Julián permanece en el Servicio de Terapia Intensiva y está siendo monitoreado de manera constante. Sus familiares contaron que, al recobrar la conciencia, el joven se mostró profundamente afectado al conocer la noticia del fallecimiento de su amigo.

El accidente

El hecho ocurrió el pasado sábado alrededor de las 12:15 horas en la intersección de Boulogne Sur Mer y Clark, en Ciudad.

Fausto y Julián cruzaban la calle con el semáforo a su favor cuando fueron embestidos por un vehículo que no respetó la luz roja.

El auto era conducido por una mujer de 82 años que circulaba por Boulogne Sur Mer en dirección sur-norte. El impacto fue tan violento que Fausto falleció en el acto, mientras que Julián resultó gravemente herido.

Personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado acudió de inmediato al lugar, donde se constató la muerte del adolescente y se procedió al traslado urgente de su compañero al hospital pediátrico.

La investigación judicial

La conductora del vehículo permaneció en el lugar y fue puesta a disposición de la Justicia. El fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, la imputó por homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas.

Por la edad de la acusada, que tiene 82 años, podría recibir prisión domiciliaria en caso de ser condenada. Actualmente, se encuentra detenida en su domicilio bajo custodia policial, mientras se define su situación procesal.