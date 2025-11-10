Tragedia en Alta Montaña: de dónde eran los dos camioneros que fallecieron tras el brutal choque de frente y qué se sabe de la familia que circulaba en el auto

Este domingo por la noche se vivió un terrible accidente en la ruta 7, cerca de Potrerillos. Dos choferes murieron tras un choque frontal seguido por el incendio de los rodados. El Ministerio de Seguridad informó que una de las víctimas fatales era de Chile y el otro era argentino.

Este domingo por la noche, la tragedia volvió a hacerse presente en la montaña mendocina, dos camioneros participaron un terrible accidente y fallecieron luego de que ambos rodados se incendiaran. Del accidente también participó una familia que circulaba por la zona y que fueron internados pero se encuentran fuera de peligro.

El accidente sucedió en la Ruta Nacional 7, kilómetro 1090, Potrerillos, a las 23,40 y los conductores fallecidos fueron:

Andrés Astudillo González, chileno quien circulaba en un camión Volvo quien en el momento del choque circulaba en dirección este a oeste, es decir hacia Chile.

¿Qué se sabe de la familia que participó del accidente?

El tercer auto involucrado en el accidente fue un Renault Megane quien tras el impacto entre los camiones chocó de atrás al camión chileno. Es decir, que el Megane también circulaba de Este a Oeste, hacia Chile.

Los involucrados fueron un hombre de 38 años, una mujer de 38, otra de 44 y una nena de 8 años. Los adultos fueron atendidos por politraumatismos moderados y trasladados al Hospital Del Carmen y la nena, con el mismo diagnóstico, al Hospital Flemming.

¿Cómo fue el accidente?

El Ministerio de Seguridad señaló que el siniestro ocurrió cuando el camión con semirremolque (manejado por el conductor argentino) que circulaba por Ruta 7 en dirección este-oeste y por causas que se investigan, invadió el carril contrario e impactó de frente con el camión Volvo conducido por Andrés Astudillo González, el conductor chileno, que se desplazaba en sentido oeste-este. En ese momento, el automóvil Renault Megane, chocó desde atrás al camión chileno.

A raíz del impacto, ambos camiones volcaron sobre la banquina sur y se incendiaron por completo. Personal de Bomberos Voluntarios de Luján, Policía de la jurisdicción y Gendarmería Nacional trabajaron en el lugar, realizando el corte de tránsito y tareas de extinción.

El Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) fue quien constató el fallecimiento en el lugar de Astudillo González y Heredia.

En tanto, el mismo servicio asistió a los ocupantes del automóvil, diagnosticándolos con politraumatismos moderados y trasladados al Hospital Del Carmen. La menor de 8 años fue diagnosticada con traumatismo moderado por accidente vial y fue trasladada al Hospital Fleming.

Se realizó dosaje de alcohol al conductor del Renault Megane arrojando 0,00 g/l.

Personal de Policía Científica efectuó las pericias correspondientes y continúa con las tareas de investigación e Interviene Oficina Fiscal de Jurisdicción.