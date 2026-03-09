Terror en el Circo Rodas: una trapecista cayó al vacío y debió ser internada en San Rafael

El accidente ocurrió durante una función, la artista debió ser trasladada de urgencia al Hospital Schestakow. donde fue diagnosticada con politraumatismos varios.

Un episodio de gran conmoción se vivió en San Rafael durante la función del Circo Rodas, cuando una joven trapecista sufrió una caída desde aproximadamente tres metros de altura en plena actuación. El accidente ocurrió frente a una numerosa audiencia, compuesta en su mayoría por familias y niños, que quedaron impactados por la escena.

Según informaron medios locales, la artista realizaba una pirueta aérea cuando un desperfecto en el equipo habría provocado que perdiera el control y se precipitara al suelo. La función se detuvo de inmediato y el personal médico del circo acudió rápidamente para asistirla.

La trapecista fue trasladada en ambulancia al Hospital Schestakow, donde se le practicaron estudios para evaluar la gravedad de las lesiones. Los profesionales confirmaron que presenta politraumatismos varios, por lo que permanece bajo estricta observación médica.

La compañía decidió suspender todas las funciones programadas hasta tanto se esclarezcan las causas del hecho y se revisen los equipos utilizados en las acrobacias.

El público, que había acudido a disfrutar de una noche de entretenimiento, se retiró del predio con evidente preocupación. Testigos señalaron que la caída fue repentina y que la reacción de los presentes estuvo marcada por el silencio y la angustia.

Este incidente pone en el centro de la discusión la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en espectáculos de riesgo, donde los artistas se exponen a maniobras de gran complejidad. La investigación buscará determinar si se trató de una falla técnica o de un error humano.

Mientras tanto, la comunidad de San Rafael sigue con atención la evolución de la joven trapecista, esperando noticias alentadoras sobre su recuperación.