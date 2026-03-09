Tembló varias veces en Mendoza durante la madrugada de este lunes: ¿los sentiste?

En la provincia se San Juan se registraron tres movimientos telúricos durante la madrugada de este lunes y se sintieron en Mendoza.

Durante la madrugada de este lunes 9 de marzo se registraron varios sismos que se pudieron percibir en la provincia de Mendoza. Específicamente fueron tres según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El más fuerte ocurrió a las 3:10 horas de 4.9 en la escala de Richter y tuvo su epicentro en San Juan a 18 km al SO de Calingasta; 34 km al N de Barreal; 80 km al NE de Cerro Mercedario -31.445. La profundidad del fenómeno fue de 122 kilómetros lo que explica que, pese a la magnitud, no generara consecuencias materiales ni víctimas.

En el Gran Mendoza, el sismo se sintió principalmente en construcciones de más de tres pisos, donde el movimiento fue más perceptible.

Réplicas

12 minutos después vino la réplica a 107 kilómetros de profundidad tambien en la provincia de San Juan con 2.6 en la escala de Richter a 16 km al S de Talacasto; 34 km al N de San Juan; 57 km al NO de Caucete -31.251

Luego a las 5.02 horas una segunda réplica se sintió con una magnitud de 2.8 grados.

también epicentro en San Juan y con una profundidad de 109 kilómetros a 24 km al N de San Juan; 32 km al SE de Talacasto; 38 km al NO de Caucete -31.339; -68.438.