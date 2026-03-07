Tembló en Mendoza este sábado: ¿lo sentiste?

El movimiento telúrico fue de magnitud 5.3 en la escala de Richter y se registró cerca de las 14:13 horas.

Un sismo de magnitud 5.3 en la escala de Richter se registró en la tarde de este sábado y fue percibido en distintos puntos de Mendoza, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento telúrico sorprendió a los vecinos que se encontraban en edificios altos, aunque no se reportaron daños ni personas afectadas.

El temblor ocurrió a las 14:13 horas y tuvo su epicentro en La Rioja, a 155 km al Este de San Juan; 203 km al Norte de San Luis; 35 km al Sur oeste de Chepes. La profundidad del fenómeno fue de 147 kilómetros, lo que explica que, pese a la magnitud, no generara consecuencias materiales ni víctimas.

En el Gran Mendoza, el sismo se sintió principalmente en construcciones de más de tres pisos, donde el movimiento fue más perceptible.