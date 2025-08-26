Tembló en Mendoza este martes: ¿lo sentiste?

Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter se registró este martes por la tarde en Mendoza, con epicentro cerca de San Martín y Lavalle.

Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter sorprendió este martes por la tarde a los mendocinos. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que el sismo se registró a las 14:15, con epicentro cercano a los departamentos de San Martín y Lavalle.

De acuerdo con los datos oficiales, el temblor se produjo a 58 kilómetros al sureste de San Martín y a 63 kilómetros al este de Lavalle, con una profundidad de apenas 6 kilómetros. Esta característica lo clasifica como un sismo superficial, lo que explica por qué, pese a su baja magnitud, pudo sentirse con mayor fuerza en las zonas cercanas al epicentro.

En distintas localidades de Mendoza, vecinos reportaron la percepción del movimiento a través de las redes sociales, aunque hasta el momento no se registraron daños materiales ni heridos.

¿Cómo preparar una mochila de emergencias?

La Provincia de Mendoza se encuentra en una zona sísmica, por eso es importante que la población conozca como debe actuar ante una emergencia de este tipo. Además, desde Defensa Civil recomiendan que cada hogar o familia tenga preparado un reservorio de emergencia para sismos.

¿Qué debe contener la mochila de emergencias para sismos?

Entre los elementos que debe contener, las autoridades señalaron que son imprescindibles: