“Te vas a pudrir en la cárcel”: los mensajes de repudio contra el acusado del femicidio en Guaymallén

Enzo Manuel Valdovino, de 57 años, quedó detenido tras ser acusado por el femicidio de su ex pareja, Sandra Sánchez. En pocas horas, su perfil de Facebook se llenó de mensajes de odio y repudio contra el femicidio por parte de usuarios.

El brutal femicidio en Guaymallén, que terminó con la vida de Sandra Sánchez, de 57 años, generó conmoción en Mendoza y fuertes reacciones en las redes sociales. El Ministerio Público Fiscal imputó a su ex pareja, Enzo Manuel Valdovino, un jubilado de la misma edad que quedó detenido en el lugar del hecho tras haberla apuñalado en su casa.

Tras conocerse la noticia, el perfil de Facebook del presunto femicida se convirtió en un espacio de repudio. Vecinos, conocidos y usuarios dejaron cientos de comentarios cargados de bronca. Frases como “asesino” o “te vas a pudrir en la cárcel” se repiten en casi todas sus publicaciones.

Durante agosto, Valdovino compartió en su cuenta de Facebook mensajes que hoy fueron interpretados como señales de violencia y resentimiento hacia las mujeres. Entre ellos, frases polémicas como: “Las mujeres que se dejan llevar por las amigas jamás construyen un hogar”.

Luego del crimen, estos posteos se viralizaron en las redes sociales y fueron blanco de respuestas cargadas de enojo por parte de la gente.

Imputaron a Enzo Valdovino por femicidio: podría recibir prisión perpetua

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en la vivienda de Sánchez, en Guaymallén. Según testigos, un vecino llamó al 911 tras escuchar los gritos de auxilio de la víctima. Cuando llegó la Policía, encontró a Valdovino dentro de la casa, donde fue detenido inmediatamente.

Mientras que Sandra estaba tirada en la vereda, donde vecinos intentaron reanimarla, pero no pudieron hacer nada.

La mujer presentaba una herida cortante debajo de la axila, provocada durante un forcejeo, que le causó la muerte en pocos minutos. El acusado habría ingresado al domicilio para retirar muebles tras la separación, pero tras una discusión la terminó apuñalando.

El Ministerio Público Fiscal confirmó la imputación de Enzo Valdovino, de 57 años, acusado por el femicidio de su ex pareja Sandra Sánchez. La causa avanza con la carátula de “homicidio agravado por el vínculo y femicidio”, delito que prevé como única pena la prisión perpetua, según el artículo 80 del Código Penal.

La Unidad Fiscal de Homicidios informó este miércoles 3 de septiembre de 2025 que el imputado fue notificado formalmente y permanecerá detenido mientras se desarrollan las investigaciones. Sin embargo, el acusado no quiso prestar declaraciones.